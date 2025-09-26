Cantante de carranga preocupa a sus fans tras someterse a una biopsia por posible cáncer

Féizar Orejuela Aponte, conocido artísticamente como Heredero, habló recientemente sobre la intervención médica a la que fue sometido con el fin de determinar si padece cáncer. El cantante de música carranga atraviesa un momento complejo en su vida personal y profesional, lo que ha despertado la preocupación de sus seguidores.

Carrera artística del Heredero

A principios de 2025, Heredero vivía uno de los momentos más destacados de su carrera artística gracias al éxito de varias de sus canciones que lo llevaron a consolidarse dentro del género.

Sin embargo, su salud lo obligó a hacer una pausa. El artista suspendió su gira nacional “Coqueta 2025” para enfocarse en su recuperación, con la promesa de volver a los escenarios con más fuerza.

En los últimos días, volvió a ser tendencia debido a los rumores sobre un posible diagnóstico de cáncer, información que él mismo decidió aclarar, mostrando transparencia con sus fanáticos, quienes han estado pendientes de su estado de salud y enviándole mensajes de apoyo.

¿El Heredero tiene cáncer?

A través de su cuenta en Instagram, donde acumula millones de seguidores, Heredero confesó sobre los rumores que circularon al someterse a una biopsia para descartar el cáncer. Además, reveló que tuvo que alejarse de las redes sociales y pausar sus actividades laborales por motivos de salud.

Me hicieron una biopsia en la nariz para descartar cualquier situación incómoda y todo salió muy bien, no tengo ningún problema, expresó el cantante.

Este procedimiento se llevó a cabo hace un mes, motivado por la preocupación de sus seguidores, quienes constantemente le enviaban mensajes preguntando por su estado de salud.

A quiénes se preocupan mucho, muchas gracias, estoy muy bien, la biopsia salió negativa, todo está genial, expresó el cantante.

Por ahora, el artista continuará compartiendo novedades de su música y otros aspectos relevantes de su carrera artística, manteniendo a sus seguidores al tanto de cada paso en su trayectoria.