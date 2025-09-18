Valeria Aguilar y Valentina Taguado se reencontraron y enloquecieron a sus fans

La amistad forjada en las cocinas de MasterChef Celebrity 2025 parece ser más fuerte que la competencia.

En una publicación emotiva que generó gran revuelo en redes sociales, la actual concursante Valentina Taguado compartió con sus seguidores los detalles del esperado reencuentro con Valeria Aguilar, la comediante paisa que recientemente abandonó el reality.

Este emotivo encuentro entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar no solo demostró el profundo vínculo que las une, sino que también ofrece un respiro a los televidentes, quienes siguen de cerca la evolución de esta dupla.

Reencuentro entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar

A través de una serie de historias y publicaciones en su perfil de Instagram, Valentina Taguado documentó los primeros momentos de este reencuentro en Bogotá.

En una selfie llena de sonrisas, ambas confirmaron la alegría de volver a compartir tiempo juntas fuera de los reflectores.

"Se me arregló el día", escribió la locutora, dejando claro su emoción por la llegada de su amiga. La complicidad entre las dos fue evidente desde el primer instante, demostrando que la amistad que construyeron en la televisión es completamente genuina.

La amistad que trascendió la pantalla entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar

El cariño entre las dos participantes se ha mantenido intacto, incluso con la salida de Valeria de la competencia.

Este emotivo encuentro entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar se extendió con la promesa de una pijama, momentos de risas y videos divertidos en los que se les ve cantando y bailando, dejando de lado la presión del programa.

Por su parte, Valeria reposteó la publicación de su amiga, agregando un mensaje que refleja su emoción por la visita: "La felicidad de encontrarla". Ambas se han convertido en un dúo favorito para el público, que ha sido testigo de su compañerismo y apoyo mutuo a lo largo del programa.

Aunque no han confirmado por cuánto tiempo estarán juntas, la química entre Valentina y Valeria es indiscutible.

Este emotivo encuentro entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar es la prueba de que en MasterChef, más allá de la cocina, también se cosechan amistades verdaderas.