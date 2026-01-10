Carín León estrena ‘Live from Japan’: grabó seis canciones en histórico templo budista
Carín León estrenó ‘Live from Japan’, una sesión acústica en la que interpretó seis de sus canciones en un histórico templo budista de Japón.
Noticias RCN
09:18 a. m.
Carín León llevó la música mexicana a un escenario poco habitual. El cantante estrenó este 1 de octubre Live from Japan, una sesión acústica grabada en uno de los templos budistas más antiguos de Japón durante la que fue su primera visita artística al continente asiático.
El proyecto fue registrado el pasado 13 de agosto, días antes de que el intérprete mexicano participara en el festival Summer Sonic, en Osaka. Para la grabación eligió el templo Shitennoji, un histórico recinto que sirvió como escenario para interpretar seis canciones de su repertorio.
Carín León grabó seis canciones en histórico templo de Japón
La sesión reunió temas de diferentes trabajos del artista. Carín León interpretó “Desde Que Te Tengo”, “Doliendo Bastante”, “Huyo”, “Vuelve o Vete” y “En La Misma Cama”, canciones que hacen parte de MUDA.
El repertorio se completó con “Ahí Estabas Tú”, incluida en Palabra De To’s y que además se convirtió en tema principal de la telenovela Doménica Montero.
Una de las particularidades de Live from Japan es que cada canción fue registrada en una sola toma. Para esta presentación, el mexicano estuvo acompañado por una banda de 10 músicos y contó con la producción musical y los arreglos de Antonio Zepeda.
La propuesta visual estuvo bajo la dirección de Shin Koyamada y fue coproducida por Socios Music, Shinca Enterprise y Muy Latina Group. La sesión ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
Carín León continúa llevando su música a escenarios internacionales
El estreno se produce mientras el cantante atraviesa otro momento importante de su carrera internacional. Carín León confirmó recientemente que regresará a Stagecoach, reconocido festival de música country que se realizará en Indio, California, en abril de 2027.
Además, llegará a la próxima entrega de los Latin Grammy con dos nominaciones: Álbum del Año por MUDA y Grabación del Año por “Desde Que Te Tengo”. La ceremonia está programada para el 12 de noviembre en Las Vegas.
Por ahora, el artista continúa con la última etapa de su MUDA Tour Norteamérica, con conciertos en ciudades como Denver, Salt Lake City, Seattle y Portland, antes de trasladar la gira a México a finales de octubre.