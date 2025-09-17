CANAL RCN
Tendencias

¿Carolina Picorios estaría en la tercera temporada de La casa de los famosos? Esto dijo

Carolina Picorios confesó que le gustaría ser parte de La casa de los famosos Colombia y desató controversia entre sus fans.

Carolina Picorios
Foto: Instagram @carolinapicorios

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
11:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carolina Picorios, ex de Miguel Bueno, afirmó que le gustaría ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a un procedimiento estético: así luce
RELACIONADO

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a un procedimiento estético: así luce

¿Qué dijo Carolina Picorios sobre su participación a La casa de los famosos Colombia?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido respondió a la curiosidad de sus seguidores sobre la posibilidad de participar en la tercera temporada del reality.

En medio de una dinámica de preguntas, un usuario le consultó si le gustaría ingresar a la casa más famosa de Colombia, a lo que la modelo no dudó en contestar y dar su opinión al respecto.

No les voy a mentir, si he hablado con el canal al respecto… pero uff ¿qué dicen ustedes?, compartió Carolina.

Claramente, esta declaración desató una ola de interrogantes sobre su posible participación en la tercera temporada.

 

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo, ¿qué le pasó?
RELACIONADO

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo, ¿qué le pasó?

¿Cuáles fueron los otros interrogantes para Carolina Picorios?

En medios de las preguntas, la influencer fue interrogada por su relación sentimental. Recordemos que ella estuvo involucrada con el cantante Kapo, una relación que empezó en agosto del 2024 y terminó en mayo del 2025.

Fueron varios los rumores sobre esta relación, ya que ambos se dejaron de seguir en redes sociales y todo se confirmó cuando Kapo empezó a asistir a los eventos solo.

¡Inesperado! Exparticipantes de La Casa de los Famosos revelan que ya no están juntos
RELACIONADO

¡Inesperado! Exparticipantes de La Casa de los Famosos revelan que ya no están juntos

¿Cuándo empezó la relación entre Carolina Picorios y Miguel Bueno?

Aunque no existe una fecha exacta sobre el inicio de su relación con el cantante, se afirma que estuvieron juntos durante cuatro años, en un vínculo marcado por el amor y la confianza. Sin embargo, las diferencias en sus proyectos de vida terminaron por alejarlos y los llevaron a ponerle fin a su historia.

La ruptura se concretó en 2024, justo después de la participación del artista en La casa de los famosos Colombia, reality en el que conoció a Ornella Sierra, hecho que desató toda la controversia.

Por el momento, Carolina se encuentra enfocada en proyectar su carrera como modelo y seguir creando contenido para todos sus seguidores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano habló de una demanda de alimentos y causó revuelo: ¿está relacionada con su relación?

Artistas

Salomón Bustamante rompió silencio sobre su vida sentimental: "Dedicado a estar solo"

Artistas

Paulina Vega pide extender las licencias de maternidad en Colombia: "Es un crimen"

Otras Noticias

Cauca

VIDEO | Heroico soldado arriesgó su vida para evitar que un cilindro explotara en Cauca

A pocos metros y con un método arriesgado, este valiente soldado impidió que ocurriera una tragedia.

Mundial de fútbol

¡Bombazo! Poderosa selección podría no jugar el Mundial 2026

La información surgió en las últimas horas luego de unas declaraciones que han sido polémicas. Estos son los detalles.

Finanzas personales

¿Qué hacer si envía dinero a la llave equivocada a través de Bre-B?

Artistas

Murió cantante de manera inesperada: las autoridades ya revelaron la causa

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud