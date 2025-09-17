¿Carolina Picorios estaría en la tercera temporada de La casa de los famosos? Esto dijo

Carolina Picorios, ex de Miguel Bueno, afirmó que le gustaría ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Carolina Picorios sobre su participación a La casa de los famosos Colombia?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido respondió a la curiosidad de sus seguidores sobre la posibilidad de participar en la tercera temporada del reality.

En medio de una dinámica de preguntas, un usuario le consultó si le gustaría ingresar a la casa más famosa de Colombia, a lo que la modelo no dudó en contestar y dar su opinión al respecto.

No les voy a mentir, si he hablado con el canal al respecto… pero uff ¿qué dicen ustedes?, compartió Carolina.

Claramente, esta declaración desató una ola de interrogantes sobre su posible participación en la tercera temporada.

¿Cuáles fueron los otros interrogantes para Carolina Picorios?

En medios de las preguntas, la influencer fue interrogada por su relación sentimental. Recordemos que ella estuvo involucrada con el cantante Kapo, una relación que empezó en agosto del 2024 y terminó en mayo del 2025.

Fueron varios los rumores sobre esta relación, ya que ambos se dejaron de seguir en redes sociales y todo se confirmó cuando Kapo empezó a asistir a los eventos solo.

¿Cuándo empezó la relación entre Carolina Picorios y Miguel Bueno?

Aunque no existe una fecha exacta sobre el inicio de su relación con el cantante, se afirma que estuvieron juntos durante cuatro años, en un vínculo marcado por el amor y la confianza. Sin embargo, las diferencias en sus proyectos de vida terminaron por alejarlos y los llevaron a ponerle fin a su historia.

La ruptura se concretó en 2024, justo después de la participación del artista en La casa de los famosos Colombia, reality en el que conoció a Ornella Sierra, hecho que desató toda la controversia.

Por el momento, Carolina se encuentra enfocada en proyectar su carrera como modelo y seguir creando contenido para todos sus seguidores.