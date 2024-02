¿Qué decía la carta de Alfredo Redes por la que recibió un castigo en La Casa de Los Famosos?

Los seguidores de la Casa de los Famosos Colombia quedaron sorprendidos por lo sucedido con Alfredo Redes, quien en medio de la noche de eliminación escribió una carta para su esposa y que intentó enviar por medio de Johana Velandia (segunda eliminada del reality), violando una de las reglas de la producción del Canal RCN y la app ViX.

Ante la fuerte polémica por lo sucedido con Alfredo Redes, Carmelo, host digital de La Casa de Los Famosos reveló lo que decía la carta, además de aprovechar la inocencia de Johana Velandia, quien fue la encargada de revelar detalles de cómo el creador de contenidos escribió la carta para su pareja sentimental y su pequeña hija.

¿Cómo salió la carta de Alfredo Redes de la Casa de Los Famosos?

En entrevista con Carmelo, Johana Velandia contó detalles de cómo la carta logró salir de la Casa de los Famosos, afirmando que todo fue confuso, puesto que todo se dio minutos antes de que ella tuviera que salir de la casa, pues para nadie es un secreto que su eliminación fue una sorpresa para varios participantes.

“Yo qué culpa si a mí me la tiran antes de salir y me dicen… él llega y me dice ‘llévele esto a mi esposa’ y entonces Diana llega y me dice ‘la llevo yo porque yo voy a perder’. Cuando dicen que perdí yo, Diana me dice ‘lleve la carta’ y la carta se cae al piso. Todos adentro estamos pidiendo como un grito de auxilio y esto lo hizo con un lápiz de ojos de delineador. La sigo cagand@”, afirmó Johana.

Ante la revelación de la participante, Carmelo no perdió la oportunidad para tomar de pelo a Johana, asegurando que la seguía embarrando, puesto que mostró la carta a nivel nacional.

“No ya la cag@, es que usted ya la cag@, no sé la sigue cagand@ hasta el final, mami. Es que como le parece que usted acaba de mostrar esa carta en ‘Buen Día, Colombia’, en televisión nacional, boba montañera”, aseguró el host digital de La Casa de Los Famosos.

¿Qué decía la carta de Alfredo Redes en La Casa de Los Famosos?

Antes de finalizar la entrevista, Carmelo reveló el contenido de la carta de Alfredo Redes, generando un sinfín de comentarios entre todos los seguidores de La Casa de Los Famosos, quienes mostraron su apoyo al creador de contenidos.

“Amor, pensé que era más fuerte, pero este encierro me está consumiendo porque quiero estar con mi hijo y contigo, los extraño… dígale a mamá, a Gabo, a mi papá y abuela que me mantengan en sus oraciones, que de verdad las necesito”, aseguró el host digital.

