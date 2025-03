Fuerte discusión en La Casa de los Famosos entre la Liendra y la Toxi costeña: "eres intocable, levitas"

Este miércoles, los ánimos se caldearon en La Casa de los Famosos Colombia tras las dinámicas del Jefe: El Juicio y las nominaciones de frente.

En esta oportunidad, la Toxi Costeña y la Liendra se vieron involucrados en acalorada discusión que terminó con fuertes palabras.

Todo se dio luego de que Toxi Costeña confesara que ella en el más reciente brunch comentó que siente que el actor Camilo Trujillo mantiene detrás de la Liendra.

Ante esto, el influenciador le reclamó a la mujer, asegurando que su comentario se podía prestar para malas cosas dentro de la casa y que ella se enfocara "en esa persona, sin mencionarme".

Toxi Costeña le cantó la tabla a la liendra

Al escuchar este comentario, la Toxi costeña no dudó en cantarle la tabla a su colega, tildándolo de 'egocéntrico'.

"Tú levitas, a mí no me importas, eres igual que todos aquí. Te mencioné porque él (Camilo) se la pasa detrás de ti y es así", dijo.

RELACIONADO Yina Calderón y su mal presentimiento con Epa Colombia tras su ausencia

Y agregó: "Eres intocable, pues, no se puede hablar de ti porque los otros forman problema, no. Si me tengo que ir por hablar de la liendra, pues me voy".

Miércoles de nominación en la casa de los famosos

Este miércoles, los famosos afrontarán una nueva dinámica de nominación en el reality.

Los participantes que sean mandados a la placa se unirán a Melissa (nominada por Coco), Yana y Karina (ambas nominadas por Sebastián).

Para seguir cada detalle de La Casa de los Famosos Colombia, los seguidores del programa pueden descargar la app oficial o sintonizar la transmisión en vivo a través del Canal RCN.