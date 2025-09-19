Top 10 de los artistas más escuchados en Spotify: Bad Bunny supera a Shakira
Bad Bunny lidera en Spotify, y cuatro cantantes colombianos destacan entre los más escuchados.
Noticias RCN
04:35 p. m.
La música latina se encuentra en su mejor momento, y no es para menos, pues los artistas latinoamericanos han realizado un arduo trabajo para llevarle la mejor experiencia a todos sus fanáticos.
Géneros más escuchados, según Spotify
Según el Instituto Cervantes, Latinoamérica se considera como una de las regiones más destacadas por escuchar una gran variedad musical. Maykol Sánchez, directivo de Head Of Music de Spotify Latam, confía todo el trabajo que realizan los cantantes en la plataforma de Spotify y cómo han logrado posicionarse en esta industria.
En Latinoamérica y en el mundo, los editores de Spotify no solo programan playlists; son el pulso de nuestra cultura. Detectan movimientos, conectan escenas locales con tendencias globales, muchas veces son los primeros en apostar por un sonido que después se vuelve mainstream, y son quienes amplifican los sonidos latinoamericanos en el resto del mundo, expresó Maykol Sánchez para Forbes México.
De hecho, se dice que los géneros más escuchados están relacionados con el pop, urbano, rap, trap y hip hop.
¿Cuáles son los artistas más influyentes en Latam, según Spotify?
Durante el 2024, el reguetón se posicionó como uno de los géneros más escuchados, logrando ocupar el top 5 en todo el mundo.
Ahora bien, le contamos los diez artistas más destacados e influyentes en Latam, según Spotify.
- Bad Bunny: Se consolida como uno de los cantantes más escuchados, quien sigue proyectándose a nivel internacional, con más de 80 millones de oyentes.
- Shakira: Se posiciona en el segundo lugar con un total de 67 millones de oyentes en Spotify. Mientras su gira 'Las Mujeres ya no lloran World Tour' continúa agotando entradas en todo el mundo
- Karol G: La antioqueña ocupa el tercer lugar con un total de 54 millones de oyentes. En las últimas semanas, ha causado gran revuelo por su participación en los diferentes escenarios a nivel internacional.
- Rauw Alejandro: En total cuenta con 49 millones de oyentes en Spotify.
- Peso Pluma: El mexicano se posiciona en el quinto puesto con un total de 40 millones de oyentes.
- Beéle: A pesar de sus distintas polémicas, el colombiano tiene un total de 39 millones de espectadores con grandes éxitos como 'Loco', 'Morena', 'No tiene sentido', entre muchas más.
- Feid: El artista paisa suma un total de 39 millones de oyentes en la plataforma.
- Fuerza Regida: La banda mexicana suma un total de 35 millones de oyentes mensuales.
- Neton Vega: El artista mexicano acumula más de 29 millones de oyentes.
- Carín León: El mexicano reúne 28 millones de oyentes en Spotify.