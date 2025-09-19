Top 10 de los artistas más escuchados en Spotify: Bad Bunny supera a Shakira

La música latina se encuentra en su mejor momento, y no es para menos, pues los artistas latinoamericanos han realizado un arduo trabajo para llevarle la mejor experiencia a todos sus fanáticos.

Géneros más escuchados, según Spotify

Según el Instituto Cervantes, Latinoamérica se considera como una de las regiones más destacadas por escuchar una gran variedad musical. Maykol Sánchez, directivo de Head Of Music de Spotify Latam, confía todo el trabajo que realizan los cantantes en la plataforma de Spotify y cómo han logrado posicionarse en esta industria.

En Latinoamérica y en el mundo, los editores de Spotify no solo programan playlists; son el pulso de nuestra cultura. Detectan movimientos, conectan escenas locales con tendencias globales, muchas veces son los primeros en apostar por un sonido que después se vuelve mainstream, y son quienes amplifican los sonidos latinoamericanos en el resto del mundo, expresó Maykol Sánchez para Forbes México.

De hecho, se dice que los géneros más escuchados están relacionados con el pop, urbano, rap, trap y hip hop.

¿Cuáles son los artistas más influyentes en Latam, según Spotify?

Durante el 2024, el reguetón se posicionó como uno de los géneros más escuchados, logrando ocupar el top 5 en todo el mundo.

Ahora bien, le contamos los diez artistas más destacados e influyentes en Latam, según Spotify.