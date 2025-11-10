Colombiano sorprendió en redes al saberse 100 dígitos de π (pi)

Con celular en mano, el creador de contenido conocido en redes como El Palaa tuvo que seguirle el ritmo a un joven universitario que demostró saber de memoria 100 dígitos, tras el punto, de π (pi).

Se encontró con él en las instalaciones de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y le propuso que, por cada dígito que supiera decirle del número pi, tras el punto, le daría 1.000 pesos.

Un reto que aceptó con entusiasmo para demostrar un talento poco común que, según dijo, aprendió en Internet.

¿Qué estudia el joven que conoce 100 cifras del número pi?

De dos en dos, el joven universitario fue cumpliendo con el reto y, cuando El Palaa le preguntó cuántos números iban, estaba a punto de cumplir con el reto.

Sin problemas, llegó al dígito 100 de pi, que tiene números infinitos, y al preguntarle por su carrera, dijo que estudiaba Ingeniería química. Sin embargo, no reveló detalles, sobre el semestre en el que va o las materias que ha tomado.

¿Cuáles son las utilidades de pi?

El número pi (π) es una de las constantes más fascinantes y fundamentales en el mundo de las matemáticas. Representa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y tiene un valor aproximado de 3.1416. Este número aparece en áreas tan diversas como la geometría, la física, la ingeniería y la tecnología moderna. En ingeniería, pi es esencial para diseñar estructuras circulares como ruedas, engranajes o poleas, y también para calcular movimientos giratorios, como los de una turbina.

Más allá del papel y la pizarra, pi se manifiesta en fenómenos físicos como las ondas de sonido o de luz. En el espacio, es crucial para trazar órbitas y trayectorias, así como para orientar sistemas de navegación satelital. Incluso en el mundo digital, pi tiene un rol fundamental: se utiliza para probar el rendimiento de computadoras al calcular millones de sus cifras. De hecho, en 2021 se batió un récord al obtener más de 62.8 billones de dígitos de pi, demostrando la complejidad y longitud de este número.