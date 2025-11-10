CANAL RCN
Tendencias

Colombiano sorprendió en redes al saberse 100 dígitos de π (pi)

Computadoras especializadas lograron contar 62.8 billones de dígitos de pi, en 2021, pero su logro no es menor.

Foto: montaje realizado con imágenes de redes sociales
Foto: montaje realizado con imágenes de redes sociales

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
05:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con celular en mano, el creador de contenido conocido en redes como El Palaa tuvo que seguirle el ritmo a un joven universitario que demostró saber de memoria 100 dígitos, tras el punto, de π (pi).

Se encontró con él en las instalaciones de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y le propuso que, por cada dígito que supiera decirle del número pi, tras el punto, le daría 1.000 pesos.

Un reto que aceptó con entusiasmo para demostrar un talento poco común que, según dijo, aprendió en Internet.

Estudiante hace historia tras lograr puntaje perfecto en el ICFES 2025: ¿De qué colegio es?
RELACIONADO

Estudiante hace historia tras lograr puntaje perfecto en el ICFES 2025: ¿De qué colegio es?

¿Qué estudia el joven que conoce 100 cifras del número pi?

De dos en dos, el joven universitario fue cumpliendo con el reto y, cuando El Palaa le preguntó cuántos números iban, estaba a punto de cumplir con el reto.

Sin problemas, llegó al dígito 100 de pi, que tiene números infinitos, y al preguntarle por su carrera, dijo que estudiaba Ingeniería química. Sin embargo, no reveló detalles, sobre el semestre en el que va o las materias que ha tomado.

¿Le cuesta aprender matemáticas? La neuroestimulación podría mejorar su rendimiento
RELACIONADO

¿Le cuesta aprender matemáticas? La neuroestimulación podría mejorar su rendimiento

¿Cuáles son las utilidades de pi?

El número pi (π) es una de las constantes más fascinantes y fundamentales en el mundo de las matemáticas. Representa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y tiene un valor aproximado de 3.1416. Este número aparece en áreas tan diversas como la geometría, la física, la ingeniería y la tecnología moderna. En ingeniería, pi es esencial para diseñar estructuras circulares como ruedas, engranajes o poleas, y también para calcular movimientos giratorios, como los de una turbina.

Más allá del papel y la pizarra, pi se manifiesta en fenómenos físicos como las ondas de sonido o de luz. En el espacio, es crucial para trazar órbitas y trayectorias, así como para orientar sistemas de navegación satelital. Incluso en el mundo digital, pi tiene un rol fundamental: se utiliza para probar el rendimiento de computadoras al calcular millones de sus cifras. De hecho, en 2021 se batió un récord al obtener más de 62.8 billones de dígitos de pi, demostrando la complejidad y longitud de este número.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall

YouTube

Tiny Desk de '31 Minutos' rompe récord en YouTube y sorprende con su sátira migratoria y crítica política

Artistas

Paola Jara hizo una dolorosa confesión sobre la pérdida de sus embarazos anteriores

Otras Noticias

Fútbol RCN

Colombia dio el golpe en el Mundial Sub 20 y eliminó a España con agónico gol: reviva las anotaciones

La gran figura de la tarde fue Neyser Villarreal que marcó tres goles.

Comercio

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

Crece la preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein en tiendas físicas. ¿Por qué?

Antioquia

Murió Julio Enrique Saldarriaga, el hombre más longevo de Colombia: esta era su edad

María Corina Machado

Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”

Australia

Estudio reveló que el covid-19 podría provocar ansiedad hereditaria