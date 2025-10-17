¿Cómo salvar a un perro pequeño del ataque de uno más grande, según adiestrador?

Hoy en día la mayoría de las familias poseen al menos una mascota ya sea gatos o perros por lo que aprender sobre su comportamiento hace parte de las responsabilidades que tienen los tenedores.

Sin embargo, no todos los dueños saben cómo actuar ante diferentes situaciones de riesgo como el ataque de un perro más grande hacia uno pequeño, de modo que, este desconocimiento ha llevado a que cientos de mascotas pierdan la vida en medio de estos enfrentamientos.

Cómo salvar a un perro pequeño del ataque de uno grande

Según Alejandro González, adiestrador canino en México, los primeros segundos después del ataque son fundamentales ya que en medio de estos sucesos la vida de los perros más vulnerables es la que corre mayor peligro. Por esto, es importante considerar diferentes pasos que podrían ayudar a salvar a las mascotas de estos ataques.

Cuando un perro ataca a otro puede actuar de dos maneras: prensar sin soltar y morder en repetidas ocasiones. Es importante identificar rápidamente la mordedura del atacante para utilizar la técnica correspondiente.

Perros que abren la boca durante el ataque

Si el animal muerde en repetidas ocasiones hay que estar atento a este proceso ya que, mientras suelta para volver a prensar, se debe separar rápidamente al atacante mientras se toma fuertemente de la cola y se aleja. Al alejar al perro se debe crear una barrera entre el canino pequeño para evitar que el ataque se realice nuevamente.

Según Gónzalez, este tipo de caninos que sueltan al morder no son de temperamento fuerte por lo que suelen huir. Otra de las técnicas para este tipo de perros es tomarlos de las patas traseras con el objetivo de levantarlo y que, al abrir la boca, sea retirado contundentemente del animal afectado.

Perros que prensan con su boca

En el caso de los animales que por la fuerza de su mandíbula no sueltan a su presa, en el momento del ataque, es importante contar con un collar, correa o un cinturón.

En el caso de que el atacante tenga un collar en su cuello se debe agarrar de este accesorio con el fin de levantarlo, de manera vertical, y cortar la respiración del animal para que se vea obligado a abrir la boca, para tomar aire, y soltar al canino agredido.

Si no cuenta con un collar, se debe hacer uso de una correa o cinturón y, por medio de un arnés, realizar la misma maniobra para cortar la respiración del atacante. En caso de no contar con ninguno de los utensilios, se puede realizar la maniobra con los brazos al apretar el cuello del animal para cortar su respiración y llevarlo al desmayo.

Durante estos procesos es de suma importancia contar con ayuda de un tercero que pueda tomar, de manera inmediata, al animal lastimado tan pronto sea liberado por su atacante. Así mismo, es relevante contar con precaución a la hora de ejecutar la maniobra para evitar que el animal ataque a quien intente separarlo de su presa.

Cuidados especiales para evitar ataques

Conocer la conducta de las mascotas es trascendental a la hora de prevenir un ataque en medio del parque. Por esto, es indispensable conocer la raza de los perros que definitivamente no se llevan bien con tu mascota, pues prevenir un acercamiento con estos puede evitar que el atacante se sienta perturbado.

Así mismo, los perros de manejo especial deben llevar correa, collar, bozal y deben ir en compañía de un tenedor que tenga la capacidad de reprenderlo y controlarlo.