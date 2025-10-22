CANAL RCN
Tendencias

La Mosca vuelve a Bogotá con un único concierto: estos son los detalles

La Mosca regresa a Bogotá con un único concierto el 9 de noviembre de 2025 en el Teatro Astor Plaza. Conoce la fecha, boletería y canciones que harán vibrar a los fans.

Concierto de la Mosca en Bogotá

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
02:29 p. m.
La Mosca, una de las bandas más queridas y festivas de Latinoamérica, regresa a Bogotá para ofrecer un único concierto el próximo 9 de noviembre en el Teatro Astor Plaza, en lo que promete ser una noche cargada de energía, nostalgia y mucha alegría.

Con más de 25 años de trayectoria, los argentinos traerán a la capital colombiana su característico sonido que mezcla ska, pop y rock latino, con éxitos que han marcado generaciones como “Para no verte más”, “Te quiero comer la boca” y “Baila para mí”.

Temas que, incluso hoy, siguen sonando en fiestas y emisoras de todo el continente, además en estadios de fútbol.

Fecha, lugar y boletería

El concierto se realizará el domingo 9 de noviembre de 2025 en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. Las entradas ya están disponibles a través de TuBoleta.com, con diferentes localidades y precios según la ubicación.

La banda promete un espectáculo lleno de dinamismo, interacción con el público y un recorrido por los himnos que los convirtieron en referentes del género.

Además, interpretarán canciones de su más reciente disco, “Muchachos”, un álbum que rescata su esencia festiva y ha vuelto a conectar con nuevas generaciones de fanáticos.

Un show para no perderse

Con la voz inconfundible de Guillermo Novellisy una puesta en escena vibrante, La Mosca promete un show único donde la nostalgia y la diversión serán protagonistas.

Será una oportunidad irrepetible para revivir los clásicos que marcaron los años 2000 y disfrutar de los nuevos temas que mantienen viva la esencia de la banda.

Una sola fecha, una sola fiesta. La Mosca vuelve a Bogotá para recordarnos que la buena música nunca pasa de moda.

