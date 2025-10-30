CANAL RCN
Tendencias

¿Se acabó el amor? Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia confirman el fin de su relación

Yana Karpova y Marlon Solórzano confirmaron su ruptura, ¿por qué?

La casa de los famosos Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
08:04 p. m.
La pareja, que había despertado gran interés entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, confirmó su ruptura sentimental tras varios rumores que circulaban en redes sociales.

Especulaciones sobre la ruptura entre Yana Karpova y Marlon Solórzano

Durante meses, Yana Karpova y Marlon Solórzano mantuvieron una estrecha relación, compartiendo viajes, fotos y momentos juntos en sus redes sociales. Su romance comenzó poco después de que finalizara el reality, y su complicidad los convirtió en una de las parejas más comentadas por los fanáticos del programa.

Sin embargo, en las últimas semanas los seguidores notaron que dejaron de publicar contenido juntos, lo que encendió las sospechas sobre una posible separación.

Marlon Solórzano confirmó su ruptura con Yana Karpova

Durante una entrevista radial, a Marlon le preguntaron por su situación sentimental y sorprendió al revelar que actualmente se encuentra soltero.

“Terminamos hace varias semanas. Nunca tuvimos un compromiso formal, simplemente estábamos conociéndonos”, aclaró el exparticipante.

Explicó que decidió dar por terminada la relación porque no quería apresurarse ni asumir un vínculo más serio sin estar completamente seguro.

"Yo dije para qué tanto afán, si tenemos un plan de estar juntos a largo plazo, conozcamos en todas las facetas, qué nos gusta, cómo podemos aportarnos y demás", añadió.

Por su parte, Yana Karpova, quien también fue noticia tras anunciar su ruptura con el cantante Cris Valencia, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

