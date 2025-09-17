CANAL RCN
Tendencias

Reconocido actor sufrió emergencia médica en una grabación y tuvo que ir a urgencias: esto se sabe

El actor, en una entrevista reciente, reveló cuál fue su diagnóstico exacto. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
08:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los seguidores del mundo de la televisión tuvieron una gran preocupación en las últimas horas debido a que se enteraron de que un reconocido y querido actor se descompensó en medio de una grabación y tuvo que asistir a una entidad hospitalaria de emergencia.

Se trata de Juan Soler, el actor argentino que vive en México, tiene 59 años y ha participado en producciones como 'Cuando me enamoro', 'Acapulco, cuerpo y alma' y 'La mexicana y el güero'.

Reconocido actor de Rebelde, la icónica serie de televisión, fue hospitalizado de urgencia en los últimos días
RELACIONADO

Reconocido actor de Rebelde, la icónica serie de televisión, fue hospitalizado de urgencia en los últimos días

El actor se encontraba participando en un reality internacional de cocina y, en medio de unas grabaciones que se realizaron en Colombia, se comenzó a sentir mal y requirió asistencia médica.

En un principio, trascendió que Juan Soler habría presentado síntomas muy similares a los de un pre-infarto. Sin embargo, el actor rompió el silencio tras la revisión médica y explicó su diagnóstico.

¿Juan Soler, el reconocido actor, sufrió un pre-infarto? Esta es la verdad

Tras la información acerca de la emergencia médica que tuvo el actor Juan Soler, el programa 'Sale el sol', de México, lo contactó y le preguntó por su estado de salud.

Fue así como Juan Soler desmintió un pre-infarto y enfatizó que lo que le sucedió fue que experimentó un cansancio extremo.

"El único infarto que sufro todos los días es con mi querida Paulina, que me hace dar vueltas al corazón, todo lo demás son inventos. Lo que me pasó fue un agotamiento extremo que estuvo acompañado de un mal cuidado", comenzó explicando el actor Juan Soler.

"En el trajín de día con día y en el grado de compromiso que adquirí con este programa, dejas de hidratarte, de descansar y llegó un momento donde el cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación muy severa. Esto me llevó al hospital para que me tomen los signos vitales", complementó.

¿Cómo está el estado de salud de Juan Soler, el reconocido actor, actualmente?

En la entrevista con 'Sale el sol, Juan Soler dejó claro que ya se solucionó su descompensación y que en estos momentos se encuentra bien.

Luto en el cine: murió reconocido actor tras un trágico accidente
RELACIONADO

Luto en el cine: murió reconocido actor tras un trágico accidente

Además, no solo reveló que los médicos le advirtieron que asistió al médico a tiempo y permitió que la situación no pasara a mayores, sino que detalló que nunca hubo presión alta ni arterias tapadas.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miss Universe Colombia

Miss Amazonas se sometió a radical procedimiento estético y sorprendió a más de uno: así quedó

Artistas

Atención: hubo novedades en el estado de salud de Jessica Cediel tras estar hospitalizada

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 17 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Abuso a menores

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

El responsable de los atroces hechos es un joven de 21 años.

Luis Díaz

Luis Díaz recibió su primer premio de alto valor en Alemania por este golazo

Luis Díaz recibió su primer gran premio en Alemania. Una muestra más de su rápida adaptación a la Bundesliga.

Nequi

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud