Reconocido actor sufrió emergencia médica en una grabación y tuvo que ir a urgencias: esto se sabe

Los seguidores del mundo de la televisión tuvieron una gran preocupación en las últimas horas debido a que se enteraron de que un reconocido y querido actor se descompensó en medio de una grabación y tuvo que asistir a una entidad hospitalaria de emergencia.

Se trata de Juan Soler, el actor argentino que vive en México, tiene 59 años y ha participado en producciones como 'Cuando me enamoro', 'Acapulco, cuerpo y alma' y 'La mexicana y el güero'.

El actor se encontraba participando en un reality internacional de cocina y, en medio de unas grabaciones que se realizaron en Colombia, se comenzó a sentir mal y requirió asistencia médica.

En un principio, trascendió que Juan Soler habría presentado síntomas muy similares a los de un pre-infarto. Sin embargo, el actor rompió el silencio tras la revisión médica y explicó su diagnóstico.

¿Juan Soler, el reconocido actor, sufrió un pre-infarto? Esta es la verdad

Tras la información acerca de la emergencia médica que tuvo el actor Juan Soler, el programa 'Sale el sol', de México, lo contactó y le preguntó por su estado de salud.

Fue así como Juan Soler desmintió un pre-infarto y enfatizó que lo que le sucedió fue que experimentó un cansancio extremo.

"El único infarto que sufro todos los días es con mi querida Paulina, que me hace dar vueltas al corazón, todo lo demás son inventos. Lo que me pasó fue un agotamiento extremo que estuvo acompañado de un mal cuidado", comenzó explicando el actor Juan Soler.

"En el trajín de día con día y en el grado de compromiso que adquirí con este programa, dejas de hidratarte, de descansar y llegó un momento donde el cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación muy severa. Esto me llevó al hospital para que me tomen los signos vitales", complementó.

¿Cómo está el estado de salud de Juan Soler, el reconocido actor, actualmente?

En la entrevista con 'Sale el sol, Juan Soler dejó claro que ya se solucionó su descompensación y que en estos momentos se encuentra bien.

Además, no solo reveló que los médicos le advirtieron que asistió al médico a tiempo y permitió que la situación no pasara a mayores, sino que detalló que nunca hubo presión alta ni arterias tapadas.