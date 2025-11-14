Dan a conocer ranking de contraseñas más usadas e inseguras de 2025: aseguran que son fáciles de hackear

Mientras los ciberdelincuentes cada vez perfeccionan sus estafas con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), la protección más básica de los usuarios, en este caso, la contraseña, sigue siendo el paso más fácil para ellos.

Un reciente informe global, basado en el análisis de miles de millones de credenciales filtradas, confirma una tendencia preocupante: la comodidad y la "pereza humana" persisten como el principal aliado del cibercrimen.

El informe, realizado por entidades de seguridad en línea, ha revelado el ranking de las contraseñas más usadas e inseguras de 2025, y los resultados son un eco de años anteriores, demostrando una grave falta de conciencia en la higiene digital.

Ranking de contraseñas más inseguras en 2025

La combinación "123456" encabeza, una vez más, la lista, utilizada en millones de cuentas a nivel mundial. Le siguen de cerca variantes numéricas consecutivas como "12345678" y "123456789", junto a términos genéricos y predecibles como "admin" y "password".

El análisis expone la aterradora simplicidad de las claves que protegen información sensible. Combinaciones con menos de ocho caracteres, como el simple "123" o "1234", se mantienen sorprendentemente en los primeros puestos. La secuencia de teclado "qwerty" y las repeticiones numéricas como "111111" también figuran en la lista de las más vulnerables.

123456

12345678

123456789

administración

1234

Aa123456

12345

contraseña

123

1234567890

Según los expertos, el 38.6% de las 1,000 contraseñas más populares contenía la secuencia "123", lo que subraya la inclinación de los usuarios a priorizar la facilidad de memorización sobre una protección efectiva.