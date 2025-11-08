CANAL RCN
Tendencias

Con lágrimas: participantes de MasterChef recuerdan a sus seres queridos fallecidos

Los participantes conmovieron al recordar algunos de los eventos más sentimentales de sus vidas.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
10:05 a. m.
Los cocineros de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran iniciando un nuevo ciclo en la cocina más famosa del país por lo que los chefs han manifestado su interés por ver más platos propios de la alta cocina. No obstante, los retos iniciaron con mayor fuerza, pues la presentadora sorprendió a los participantes con una motivación inesperada.

Participantes de MasterChef recuerdan a sus seres queridos

El reto más reciente inició con una especial motivación ya que la presentadora Claudia Bahamón sorprendió a los cocineros al dar apertura al desafío evocando los más profundos sentimientos de todos.

Por esta razón, la mujer manifestó su interés por conocer las anécdotas que han llenado de nostalgia y vacío a las celebridades, quienes abrieron su corazón para expresar su sentimentalismo. De esta manera, el actor Raúl Ocampo llenó de emotividad el lugar al recordar la partida de su novia Alejandra Villafañe, quien fue considerada por el actor como una persona trascendental en su vida.

Yo gané muchas cosas, viví un amor espectacular, gané reconocerme en mi mejor versión y ahora lo que estoy tratando, después de la partida de Aleja, es honrarla como la persona que me hizo descubrirme en mi mejor etapa, manifestó.

Por su parte, Patty también tuvo la oportunidad de recordar la partida de su madre, quien recalcó que dicha ausencia no podrá ser superada nunca.

Yo tengo dos tipos de vacío. La ausencia de mi mamá es algo que nunca lograré superar. Todos los días de mi vida cojo el teléfono para llamarla, pero esa ausencia me ha marcado mucho, expresó.

Otra de las historias más conmovedoras de la jornada correspondió a la de Valeria ya que la mujer recalcó que, por medio de su humor, ha logrado sacar a su padre de la depresión con la que su vida se ha visto afectada.

Nuevo cachete en MasterChef Celebrity

Por otro lado, el más reciente reto dejó importantes reflexiones ya que, a raíz del gran desempeño, los chefs decidieron que otorgarían dos pines. El primero fue dirigido para Valeria, quien celebró su gran reconocimiento en compañía del icónico cachete del chef Rausch.

Así mismo, Alejandra también fue merecedora del auténtico pin, pues la presentadora Claudia Bahamón se lo otorgó al compartir una sentida reflexión sobre el valor propio de cada persona.

