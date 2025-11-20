CANAL RCN
Tendencias

Los viajes en tren más espectaculares del mundo: turismo sobre rieles

Estos son los recorridos en tren que conquistan al turismo mundial, según National Geographic.

¿Cuáles son los viajes en tren más espectaculares?
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
02:21 p. m.
Viajar en tren es una forma de turismo que no solo transporta personas, sino también emociones: paisajes, culturas y momentos se viven a través de una ventana en movimiento.

Según una compilación de National Geographic, existen rutas ferroviarias que ofrecen algunas de las panorámicas más espectaculares del planeta.

¿Qué trayectos ferroviarios figuran como los más espectaculares del mundo?

Entre los viajes más impactantes señalados por National Geographic, aparece The Canadian, una travesía de casi 4.500 km desde Toronto hasta Vancouver.

Este recorrido atraviesa las planicies del centro de Canadá y las majestuosas Montañas Rocosas, permitiendo a los viajeros disfrutar de vistas panorámicas a través de vagones con techo de vidrio.

Otro gran clásico es el Glacier Express, en Suiza, que recorre en ocho horas paisajes alpinos, pasa por más de 290 puentes y atraviesa 91 túneles. National Geographic indica que esta ruta permite apreciar valles nevados, inmensos viaductos y pueblos alpinos con un ritmo pausado que invita al asombro.

El TranzAlpine neozelandés, que circula entre Christchurch y Greymouth, también merece un lugar en la lista. Cruza la Isla Sur por senderos montañosos, ríos y valles, e incluso incluye un vagón de techo abierto para respirar el aire puro mientras viajas.

Uno de los viajes más extremos es el Train to the Clouds de Argentina: una línea que asciende a 4.200 metros sobre el nivel del mar, atraviesa viaductos, túneles y desfiladeros, ofreciendo una experiencia única en la cordillera de los Andes.

¿Por qué estos viajes en tren son tan reconocidos por National Geographic?

La revista destaca no solo la belleza natural de estas rutas, sino también su valor histórico, cultural y técnico. Por ejemplo, el Reunification Express, en Vietnam, recorre unos 1.700 km entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, atravesando arrozales, áreas costeras y curvas escénicas en el paso Hai Van.

Asimismo, según National Geographic, el Norient Express, un tren de lujo en Noruega, promete para 2025 un recorrido de varios días entre Bergen y Trondheim con diseño nórdico, paisaje de fiordos y posibilidades de observar auroras boreales.

Los viajes en tren listados por National Geographic no son solo transportes: son experiencias inmersivas que combinan ingeniería, naturaleza y cultura. Ya sea cruzando montañas, desiertos o fiordos, estos ferrocarriles demuestran que el trayecto puede ser tan importante como el destino. Para los amantes del turismo consciente, del paisaje y de la tranquilidad, estos recorridos son un verdadero llamado a subirse a las vías.

