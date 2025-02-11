La cifra millonaria que dejó el concierto de Shakira en Bogotá: video de su presentación

El monumental concierto ofrecido por la superestrella mundial Shakira en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá no fue solo un triunfo artístico y un "Sold Out" absoluto ante más de 47.000 espectadores; fue también un fenómeno de reactivación financiera con resultados millonarios.

El evento, que marcó el cierre de la gira de la artista colombiana en su país natal, inyectó una cifra impresionante a la economía capitalina. Según reportes de la Alcaldía Mayor, el impacto económico del concierto Shakira alcanzó los 17.1 millones de dólares, consolidando a la ciudad como un epicentro de grandes espectáculos internacionales.

Apoteósico concierto de Shakira en Bogotá

La llegada de Shakira y su trascendental presentación, que fusionó su pop global con la maestría de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, desencadenó un efecto dominó positivo en varios sectores económicos.

El informe de la Alcaldía destacó que el evento impulsó la ocupación hotelera de la ciudad a cifras superiores al 90%, un pico que demuestra la afluencia de visitantes no solo de otras regiones de Colombia, sino también del exterior, que viajaron exclusivamente para presenciar el espectáculo. Este auge de la demanda en hotelería, gastronomía y transporte es un claro indicativo del impacto económico concierto Shakira en el turismo local.

Shakira y la Filarmónica de Mujeres de Bogotá brindaron un espectáculo

Más allá de los impresionantes números, la noche fue un hito en la historia musical de Bogotá. Shakira, reconocida por su destreza como compositora, intérprete y productora, se unió a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para ofrecer una experiencia sinfónica inolvidable.

"Esto es increíble. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, en el cierre de nuestra gira en Colombia. Gracias Bogotá por haberme permitido volver. Y gracias Colombia, gracias por darme este regalo de realizar nueve conciertos en este país porque hoy es nuestro noveno concierto aquí en Bogotá. Así que gracias a toda la gente por haberse hecho presente en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Y aquí en Bogotá. Yo sé que ha venido gente de muchas partes del país para vernos, así que prometo darles todo de mí, todo todo todo. Me encanta verlos aquí. Soy feliz. Gracias. Definitivamente no hay un mejor reencuentro que el de una loba con su manada colombiana. Esta noche y siempre somos uno", mencionó Shakira.

La artista demostró su genialidad al reestructurar sus éxitos, como la emotiva interpretación de "La Pared", elevando la calidad de la obra con arreglos orquestales sofisticados.

Visiblemente conmovida, la barranquillera agradeció a su "manada" colombiana por la asistencia masiva en el que fue su noveno concierto en el país, prometiendo entregar "todo de sí" en el escenario.

El concierto, que cerró la gira en el país, dejó claro que el impacto económico concierto Shakira va de la mano con su indiscutible peso cultural.