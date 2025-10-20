¿Cuánto dinero ganó Westcol con Stream Fighters? Esta sería la impresionante cifra

En la noche del 18 de octubre, Bogotá fue testigo de Stream Fighters, un evento que dio mucho de qué hablar en redes sociales y medios digitales.

¿Cómo fue el evento de Stream Fighters?

La velada se convirtió en todo un espectáculo con la participación de reconocidas creadoras de contenido como Yina Calderón y Andrea Valdiri. Sin embargo, Calderón sorprendió al público al retirarse de la pelea apenas cinco minutos después de haber comenzado el enfrentamiento.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar: muchos expresaron sorpresa y descontento por la inesperada salida de la influencer.

Otro de los momentos más comentados fue la pelea entre Karina García y Karely Ruiz, quienes protagonizaron tres intensos rounds cargados de tensión. Finalmente, Karely Ruiz se llevó la victoria.

¿Cuánto dinero ganó Westcol con la transmisión de Stream Fighters?

El evento, transmitido en vivo por plataformas digitales, alcanzó más de 4 millones de espectadores , convirtiéndose en tendencia y generando gran polémica.

Según el creador de contenido, Rafael Palma González, Stream Fighters habría recaudado cerca de 5 millones de dólares (más de 19 mil millones de pesos colombianos) durante la jornada en el Coliseo MedPlus.

De acuerdo con sus estimaciones, Westcol habría obtenido alrededor de 2.5 millones de dólares en taquilla, 2 millones en patrocinios y marcas aliadas, y cerca de 1 millón en acuerdos publicitarios.

Este histórico evento marcó un precedente en el entretenimiento digital, superando incluso la audiencia de algunos eventos internacionales.