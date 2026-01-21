David Beckham rompió el silencio tras fuertes acusaciones de su hijo mayor

David Beckham volvió a estar en el centro de la conversación pública mundial, esta vez no por su legado futbolístico ni por el crecimiento del Inter Miami, sino por una situación estrictamente familiar que se hizo pública a través de las redes sociales. En las últimas horas, el exjugador inglés fue tendencia en varios países luego de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, publicara un extenso y contundente mensaje en el que aseguró que no pretende una reconciliación con sus padres, revelando una profunda fractura en la relación familiar.

El mensaje del joven de 26 años generó una ola de reacciones y puso el foco mediático sobre David Beckham, quien decidió pronunciarse por primera vez desde que estalló la polémica, aunque lo hizo de manera indirecta y con un tono reflexivo, evitando mencionar a su hijo de forma explícita.

La postura de Beckham ante el impacto de las redes sociales

David Beckham concedió este martes 20 de enero una entrevista al programa financiero Squawk Box, de CNBC, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde asistió en su rol de Embajador de Buena Voluntad de UNICEF. Allí fue consultado por la situación que se viralizó en redes sociales, pero el exfutbolista optó por un enfoque general, centrado en el impacto que tienen estas plataformas en los jóvenes.

“Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales… para bien y para mal. Hoy en día, a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso”, expresó Beckham, dejando entrever su preocupación por el alcance y las consecuencias que pueden tener los mensajes públicos en momentos de conflicto personal. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta directa al episodio protagonizado por Brooklyn, aunque sin aludirlo de manera directa.

“Los errores también hacen parte del aprendizaje”

En la misma entrevista, Beckham profundizó en su visión como padre y en la forma en que entiende el proceso de crecimiento de sus hijos. “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden”, afirmó, subrayando que parte de su rol ha sido enseñarles que equivocarse también hace parte del camino. “A veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”, agregó.

Las declaraciones del exjugador se produjeron luego de que Brooklyn Beckham publicara un fuerte mensaje en Instagram en el que aseguró no querer una reconciliación con su familia. En su texto, el joven sostuvo que durante años guardó silencio y que decidió hablar tras lo que describió como una “ruptura masiva de confianza”. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió.

Brooklyn también defendió a su esposa, Nicola Peltz, negó que ella lo manipule y acusó a sus padres de intentar interferir en su relación y de controlar la narrativa mediática sobre su vida. Además, relató episodios previos y posteriores a su boda en 2022 que, según él, lo hicieron sentirse humillado.

Mientras el conflicto familiar continúa expuesto al escrutinio público, David Beckham optó por un mensaje sereno y reflexivo, enfocado en la educación, el aprendizaje y los riesgos de las redes sociales, marcando una clara distancia entre lo personal y lo mediático.