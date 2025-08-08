CANAL RCN
Día mundial del gato: conoce algunos datos curiosos sobre estos animales

Aunque las personalidades varían, los felinos son animales sociables y cariñosos.

Foto: Freepik
agosto 08 de 2025
08:20 p. m.
Los gatos son animales enigmáticos que poseen amplias personalidades que los hacen diferentes de otras especies. Su belleza e independencia los han hecho favoritos sobre los perros, pues sus características son más allegadas a un tipo de persona en específico.

Día mundial del gato

Según una investigación de la Universidad de California en Davis, se estudiaron a más de tres mil casos de gatos durante tres décadas y se expusieron que diferentes aspectos como la esterilización, la prevención de enfermedades y el acceso a la atención veterinaria son pieza fundamental para prolongar la vida de estos animales.

Estos seres han sido fundamentales dentro de los núcleos familiares por lo que cada 8 de agosto se celebra el día mundial del gato, una jornada especial para reconocer el valor de estos animales e incentivar su adopción y sus cuidados. Así mismo, estas fechas se realizan con el objetivo de incentivar el respeto por los animales domésticos e impulsar acciones a favor del cuidado y bienestar de estos.

En el marco de este importante día, también se busca poner en conocimiento algunas de las necesidades básicas de los felinos como su adecuada alimentación, prácticas de aseo, espacios de descanso, consumo de agua, entre otros.

Datos curiosos de los gatos

Según la página oficial de Purina, existen una gran variedad de datos curiosos que son desconocidos por la mayoría de los dueños de estos felinos. Algunos de estos son:

  • 70% de la vida se da durmiendo: según Veterinary Hub, el 70% de la vida de los gatos corresponde a sus siestas, lo que equivale entre 13 y 16 horas del día.
  • Isaac Newton inventa puerta para gatos: en How Stuff Works, se comenta que, mientras el científico realizaba sus experimentos, era constantemente interrumpido por sus gatos, de modo que, llamó al carpintero para que hicieran pequeños agujeros en su puerta.
  • Influencia de los gatos en Egipto: según la Enciclopedia de Historia Antigua, en el antiguo Egipto, cuando se moría un gato los miembros de su familia se afeitaban las cejas.
  • Composición genética con tigres: estudios han demostrado que los gatos comparten el 95,6 % de su genética con los tigres. Se destacan algunos comportamientos como el acecho y abalanzamiento hacia sus presas.
