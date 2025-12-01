Cine a $1.000 en reconocido centro comercial: celebrarán su aniversario

En agradecimiento a todos los capitalinos, Viziona Cines anunció una jornada imperdible: cine a tan solo $1.000 en reconocido centro comercial de Bogotá, como parte de la celebración de su primer aniversario.

RELACIONADO Dua Lipa causó furor con su aparición en el superclásico entre Boca y River

Esta promoción estará disponible durante todo el 14 de noviembre de 2025, con entradas a este precio para todas las funciones del día.

La iniciativa, bautizada como “Viziona a mil”, busca agradecer el apoyo del público durante su primer año de operación y reafirmar su compromiso de ofrecer entretenimiento accesible, tecnológico y de alta calidad. Las boletas podrán adquirirse tanto en taquillas como a través de su plataforma web.

¿Dónde disfrutar el cine a tan solo $1.000 en Bogotá?

El cine a tan solo $1.000 se vivirá en el centro comercial El Edén en Viziona Cines. Con nueve salas completamente digitales, tecnología Dolby Atmos y una pantalla VMAX de 18 metros, este complejo se ha consolidado como uno de los más modernos del país.

Durante su primer año, Viziona recibió más de 320.000 espectadores, proyectó cerca de 200 películas y alcanzó una ocupación promedio del 80 % los fines de semana. Sus espacios incluyen una Sala Kids, ideal para los más pequeños, y zonas diseñadas para eventos privados, lo que lo ha convertido en un punto de encuentro para familias, empresas y amantes del cine.

Aniversario con descuentos en el cine del centro comercial El Edén

El cine a $1.000 en el centro comercial El Edén será solo una de las actividades de aniversario que Viziona tiene preparadas para noviembre.

Durante todo el mes, el complejo ofrecerá promociones especiales, combos de confitería con precios reducidos y experiencias exclusivas para los asistentes.

“Cada función ha sido una oportunidad para emocionar, sorprender y conectar con nuestra audiencia”, destacó Jennifer Cardozo, gerente general de Viziona Cines. La invitación está abierta para que el público viva esta fecha especial y celebren con el mejor plan: disfrutar del cine al precio más bajo del año.