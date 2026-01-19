CANAL RCN
El doble de Vinicius, influencer colombiano, estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

El influencer colombiano Ricardo Rincón comentó en sus redes sociales que estaría cerca de cumplir su sueño en el fútbol.

Vinicius Junior imitador influencer colombiano
enero 19 de 2026
03:03 p. m.
En redes sociales, un influencer se dio a conocer por su parecido con el futbolista brasileño Vinicius Junior, razón por la cual comenzó a crear contenido relacionado con el fútbol aprovechando esta similitud, haciéndose llamar 'Vinicius colombiano'.

Además de sus videos elogiando al futbolista del Real Madrid, también ganó relevancia en el fútbol aficionado, integrando equipos amateurs, como la Selección Colombia de creadores de contenido, donde ha mostrado cualidades.

El doble de Vinicius llegaría al fútbol profesional

De acuerdo a lo compartido por el mismo influencer, estará adelantado unas pruebas para ver si sus condiciones le permiten tener una oportunidad en el fútbol profesional. "Es un sueño desde niño y vamos a lograrlo todos juntos", escribió.

El video, que fue compartido en colaboración con las cuentas oficiales de la primera y segunda división del fútbol venezolano, alcanzó más de 150.000 reproducciones en Instagram, generando expectativa sobre cuál sería el club que le dará la oportunidad en el vecino país.

Estoy probando mi talento en Venezuela para poder obtener mi primer contrato oficial como futbolista profesional.

De momento, el influencer no ha dado pistas sobre cuál sería el equipo que se arriesgaría a tenerlo en sus filas, mientras que en los comentarios de la publicación hay opiniones divididas sobre la posible contratación del doble de un jugador profesional.

Spreen: el caso que se vivió en Argentina

Tras este anuncio en Venezuela, muchos recordaron lo que pasó en Argentina, cuando el club Deportivo Riestra dejó iniciar un partido profesional al streamer 'Spreen', siendo titular contra Vélez Sarsfield el 11 de noviembre de 2024.

El creador de contenido salió de cambio al minuto de partido y nunca más volvió a ser tenido en cuenta, pues se trataba de una estrategia de marketing. En cuanto al caso de 'Vini Colombia', podría tratarse de tenerlo en sus filas con contrato de jugador, lo que ha generado mayor revuelo.

