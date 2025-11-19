Él es Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala que fue secuestrado en Cauca

En la noche del martes 18 de noviembre, Miguel Ayala, uno de los siete hijos del cantante de música popular Giovanny Ayala, fue secuestrado en un tramo de la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

¿Qué se sabe sobre el secuestro de Miguel Ayala?

De acuerdo con las autoridades, el joven se movilizaba en una camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira cuando, a la altura de la vereda El Túnel, su vehículo fue interceptado por dos automotores y una motocicleta. Los delincuentes lo obligaron a desviarse hacia una zona rural de Cajibío.

Se reporta que el joven, de 23 años, viajaba junto a su mánager. Ambos fueron sometidos por hombres armados, quienes los obligaron a descender del vehículo.

Por ahora, las autoridades continúan con las labores de búsqueda para esclarecer lo ocurrido, pues aún se desconoce su paradero y no hay confirmación sobre los responsables.

¿Quién es Miguel Ayala?

Miguel nació en Bogotá y desde pequeño descubrió su talento vocal, muy similar al de su padre, quien siempre lo apoyó en su proceso artístico. Participó en programas musicales que le permitieron darse a conocer y fortalecer su carrera.

En 2024 estrenó, junto a su padre y su hermano Sebastián, el sencillo El primer tonto, que supera los 1,7 millones de visualizaciones en YouTube. Luego, en 2025, lanzó un cover de la canción Llorar, el cual ya suma más de 300.000 reproducciones.

Gracias a estos lanzamientos y a su constante actividad en redes sociales, Miguel ha logrado impulsar su carrera musical con el acompañamiento de su mánager, Jairo Maturana.