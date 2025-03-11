El famoso artista que se 'filtró' en el concierto de Shakira en Bogotá: bailó como un fan más

El último concierto de Shakira en Bogotá no solo marcó el cierre de su gira 'Las Mujeres ya no Lloran' en Colombia, también dejó una escena inesperada. Entre las más de 45.000 personas que llenaron el Vive Claro Arena, apareció Beéle, quien se “filtró” entre el público para disfrutar el espectáculo.

El cantante barranquillero, uno de los más sonados del 2025, fue captado bailando como un fan más, desatando la euforia entre los asistentes. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde destacaron la cercanía entre ambos artistas.

La conexión musical entre Shakira, Beéle y Ed Sheeran

La aparición de Beéle en el concierto ocurrió poco después del lanzamiento de la nueva versión de 'Hips Don’t Lie', donde Shakira unió fuerzas con Beéle y Ed Sheeran. La colaboración hace parte del proyecto Spotify Anniversary, con el que la artista celebra los 30 años de su álbum Pies Descalzos y los 20 de Fijación Oral.

Según contó Shakira, eligió a Ed Sheeran porque “sabía que aportaría una nueva mirada musical con su guitarra”, y a Beéle “porque es de mi tierra, Barranquilla, y representa la nueva generación del Caribe colombiano”.

Así fue el paso final de Shakira por Colombia

El concierto del 1 de noviembre fue el último de Shakira en Colombia, y la convirtió en la primera artista en agotar localidades en el Vive Claro. Entre los momentos más destacados, la cantante invitó a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá para interpretar “La Pared”.

En total, ofreció nueve conciertos en Colombia, incluyendo presentaciones en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, antes de continuar su gira por Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.