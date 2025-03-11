CANAL RCN
Tendencias

El famoso artista que se 'filtró' en el concierto de Shakira en Bogotá: bailó como un fan más

Durante el cierre de su gira Las Mujeres ya no Lloran en el Vive Claro, un cantante se mezcló entre el público y terminó robándose parte del show.

Shakira concierto
FOTO: @Shakira - IG

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
07:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El último concierto de Shakira en Bogotá no solo marcó el cierre de su gira 'Las Mujeres ya no Lloran' en Colombia, también dejó una escena inesperada. Entre las más de 45.000 personas que llenaron el Vive Claro Arena, apareció Beéle, quien se “filtró” entre el público para disfrutar el espectáculo.

La cifra millonaria que dejó el concierto de Shakira en Bogotá: video de su presentación
RELACIONADO

La cifra millonaria que dejó el concierto de Shakira en Bogotá: video de su presentación

El cantante barranquillero, uno de los más sonados del 2025, fue captado bailando como un fan más, desatando la euforia entre los asistentes. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde destacaron la cercanía entre ambos artistas.

La conexión musical entre Shakira, Beéle y Ed Sheeran

La aparición de Beéle en el concierto ocurrió poco después del lanzamiento de la nueva versión de 'Hips Don’t Lie', donde Shakira unió fuerzas con Beéle y Ed Sheeran. La colaboración hace parte del proyecto Spotify Anniversary, con el que la artista celebra los 30 años de su álbum Pies Descalzos y los 20 de Fijación Oral.

Según contó Shakira, eligió a Ed Sheeran porque “sabía que aportaría una nueva mirada musical con su guitarra”, y a Beéle “porque es de mi tierra, Barranquilla, y representa la nueva generación del Caribe colombiano”.

Así fue el paso final de Shakira por Colombia

El concierto del 1 de noviembre fue el último de Shakira en Colombia, y la convirtió en la primera artista en agotar localidades en el Vive Claro. Entre los momentos más destacados, la cantante invitó a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá para interpretar “La Pared”.

Shakira contó cómo fue su experiencia pidiendo dulces en Bogotá: "Triki, triki, Halloween"
RELACIONADO

Shakira contó cómo fue su experiencia pidiendo dulces en Bogotá: "Triki, triki, Halloween"

En total, ofreció nueve conciertos en Colombia, incluyendo presentaciones en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, antes de continuar su gira por Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

¿Qué es End2End, el modelo que promete revolucionar a las empresas?

La casa de los famosos

Tercer grupo de aspirantes a La Casa de los Famosos Colombia: así puede votar por su favorito

Viral

Captaron a Aida Victoria Merlano agarrada de la mano con un hombre: ¿su nuevo amor?

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Condenan a disidentes que perpetraron atentado en el que siete policías murieron en Huila

Este hecho fue el primer atentado contra la fuerza pública ocurrido bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Copa BetPlay

Medellín sacó ventaja frente a Envigado y sueña con la final de la Copa BetPlay

Se jugó la semifinal de ida de la Copa BetPlay entre Envigado y DIM y el partido se definió con un 1-0 sobre el final del compromiso.

Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo de la exprimera ministra Betssy Chávez

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud

Alemania

Alemania ofrece cursos gratuitos de alemán: cómo acceder y quiénes pueden inscribirse