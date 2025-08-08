Final inédito: una celebridad abandonó MasterChef Celebrity por una changua

Las celebridades de MasterChef Celebrity cerraron un nuevo ciclo en la competencia por lo que un participante tuvo que despedirse de la cocina, para siempre. No obstante, la complejidad del reto marcó un hito histórico, pues un platillo tradicional fue el causante de grandes sentimentalismos que se despertaron en medio del desafío.

Reto de eliminación en MasterChef Celebrity

El más reciente reto de eliminación inició con un anuncio clave por parte de los chefs, quienes manifestaron que el principal ingrediente que debían usar era la leche. Seguido de esto, los magistrales cocinaron revelaron que, para esta oportunidad, no iban a tener la libertad de preparar lo que quisieran ya que tendrían que cocinar changua.

El anuncio generó preocupación entre todos los participantes en riesgo, pues varios manifestaron que nunca habían preparado o cocinado la sopa, propia de la capital colombiana. La angustia se vio reflejada en varios de los jugadores, quienes fueron notificados de que el platillo también podría llevar una interpretación propia.

De esta manera, el reto inició por lo que algunos cocineros recibieron ayuda por parte de sus compañeros que estaban en el balcón. No obstante, el tiempo terminó, de modo que, todos tuvieron que enfrentar sus preparaciones ante los tres chefs.

¿Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity?

La suerte no acompañó a todos los participantes, pues este fue el caso de Mario Alberto Yepes, quien presentó su platillo aunque manifestó que nunca lo había cocinado antes. Pese a su gran esfuerzo plasmado en el plato, los chefs manifestaron que su changua carecía de sal.

De esta manera, los jueces deliberaron por lo que tomaron la decisión de que Yepes era el jugador que debía abandonar la cocina de MasterChef Celebrity, para siempre.

Cachete en el reto de eliminación en MasterChef

Pese a que el reto de eliminación generó gran preocupación, también despertó la imaginación y la creatividad de los cocineros. De esta manera, el actor Luis Fernando Hoyos sorprendió a los chefs al presentar una gran changua con una gran sazón y un increíble emplatado.

Por esto, el chef Rausch decidió darle su emblemático cachete mientras que la chef Belén lo invitó a subir, de manera inmediata, al balcón.