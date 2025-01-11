El Zócalo se viste de gala para homenajear a Juan Gabriel con un concierto masivo gratuito

La Ciudad de México se prepara para rendir tributo a uno de los íconos más grandes de la música mexicana: Juan Gabriel.

El próximo sábado 15 de noviembre de 2025, el Zócalo capitalino será el escenario de un concierto histórico que reunirá a miles de fanáticos en una celebración gratuita y abierta al público.

El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad, comenzará a las 19:00 horas y contará con pantallas gigantes y un sistema de sonido de alta calidad para garantizar una experiencia inolvidable.

CDMX anuncia homenaje gratuito a Juan Gabriel en el Zócalo

El espectáculo no será solo una proyección musical. Reconocidos artistas se sumarán al homenaje interpretando los grandes éxitos del “Divo de Juárez”, desde “Querida” hasta “Amor Eterno”, en una jornada que promete emociones, nostalgia y celebración. La iniciativa busca honrar el legado artístico de Juan Gabriel y acercar su música a nuevas generaciones en uno de los espacios más emblemáticos del país.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades locales han anunciado un operativo especial que incluirá control de accesos, medidas sanitarias y recomendaciones logísticas. Se espera una alta afluencia, por lo que se sugiere llegar con anticipación y utilizar transporte público.

El legado de Juan Gabriel revive en el corazón de la capital

El concierto también será una oportunidad para revivir la magia de presentaciones memorables como la de Bellas Artes, consolidando al Zócalo como un epicentro cultural de alcance nacional.

El evento se enmarca en una estrategia de promoción cultural que busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus referentes artísticos, celebrando la identidad mexicana a través de la música.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Juan Gabriel dejó una huella imborrable en la historia musical del país. Este homenaje en el Zócalo no solo honra su obra, sino que reafirma su lugar como símbolo de la cultura popular mexicana.