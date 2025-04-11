Ella es la influencer que expuso los mensajes del ex de Aida Victoria Merlano

En redes sociales se viralizó un video publicado por una influencer que mostró presuntos mensajes del exesposo de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada.

¿Qué decían los mensajes de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Cabe recordar que Aida Victoria Merlano confirmó su separación de Juan David Tejada, una noticia que sorprendió a sus seguidores, quienes ya sospechaban que algo ocurría entre la pareja.

Ahora, la influencer Alexa Narváez compartió en sus redes algunos mensajes directos que habría recibido en su cuenta de Instagram por parte de Tejada. Según ella, los mensajes datan desde 2021 hasta 2024.

Entre los textos que mostró se leen frases como: “Tan linda”, “Hola, mujer linda, me gustaría conocerte” y “¿Por qué eres tan bella?”. Claramente, estos mensajes han generado varios interrogantes entre los internautas, quienes se cuestionaron sobre la lealtad que tenía con Merlano.

¿Cómo respondió y quién es Alexa Narváez?

Tras revelar los mensajes, Narváez expresó su molestia por la actitud del creador de contenido y lanzó una crítica directa:

“Un man que le escribe a toda vieja que vea. El que es, no dejará de ser jamás”, señaló la influencer.

Alexa Narváez, quien ha ganado popularidad por compartir aspectos de su vida personal y profesional, se convirtió rápidamente en tendencia tras exponer los presuntos mensajes del ex de Aida Victoria Merlano. De igual manera, es una creadora de contenido que comparte detalles de su profesión como patrullera de la Policía Nacional.