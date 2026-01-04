Elon Musk y su gesto con los venezolanos tras la captura de Maduro: será hasta el 3 de febrero

Venezuela recibirá un respiro tecnológico desde el espacio. El magnate Elon Musk, a través de su compañía SpaceX, anunció que el servicio de internet satelital Starlink será completamente gratuito para los usuarios en territorio venezolano hasta el próximo 3 de febrero.

Esta medida busca garantizar el flujo de información en un país donde la infraestructura de telecomunicaciones tradicional ha sido deficiente.

RELACIONADO Elon Musk lanza una preocupante predicción sobre el futuro global

La decisión, comunicada oficialmente mediante la red social X, llega horas después del operativo que resultó en la captura de Nicolás Maduro. "En apoyo al pueblo de Venezuela", escribió Musk, subrayando el carácter humanitario de una iniciativa que pretende burlar posibles bloqueos o censuras digitales en momentos de alta tensión social.

¿Cómo acceder al beneficio de internet gratuito de Starlink en Venezuela?

El gesto del empresario tecnológico se traduce en un alivio económico inmediato para quienes ya cuentan con la infraestructura necesaria.

RELACIONADO Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

El sistema de Starlink opera mediante una red de satélites de órbita baja que garantiza banda ancha incluso en zonas rurales o remotas donde la fibra óptica no llega. Sin embargo, el acceso gratuito tiene condiciones específicas según el estado del usuario:

Clientes activos: La facturación se detendrá automáticamente y recibirán créditos por el mes de servicio sin necesidad de trámites adicionales.

Usuarios con equipos inactivos: Aquellos que poseen la antena pero suspendieron su plan podrán reactivar la señal sin costo durante este periodo.

Nuevos registros: Si bien la mensualidad es gratuita, los interesados aún deben poseer el kit físico (antena y router), cuyo costo de importación o reventa en el país suele oscilar entre los 400 y 500 dólares, según la inteligencia artificial de X, conocido como Grok.

Elon Musk brindará internet gratuito en Venezuela hasta el 3 de febrero

Con una velocidad promedio que apenas alcanza los 14.59 Mbps, frente a los más de 78 Mbps de vecinos como por ejemplo Brasil, el internet en Venezuela es considerado uno de los más deficientes de la región. Actualmente, solo el 72 % de la población tiene algún tipo de acceso, el cual suele ser inestable y susceptible a cortes estatales.

Para beneficiarse de la medida, los usuarios deben utilizar la aplicación oficial de Starlink y configurar sus equipos en espacios abiertos.

Aunque el servicio sea gratuito hasta el 3 de febrero, el sistema requiere una cuenta activa en su plataforma oficial. Esta alianza táctica entre la tecnología satelital y la necesidad de información promete mantener a los ciudadanos conectados con el mundo exterior.