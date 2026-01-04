CANAL RCN
Tendencias

Elon Musk y su gesto con los venezolanos tras la captura de Maduro: será hasta el 3 de febrero

Venezolanos podrán beneficiarse hasta el 3 de febrero con un gesto que anunció Elon Musk tras captura de Maduro. ¿De qué se trata?

Elon Musk brindará internet en Venezuela
Fotos: AFP

Noticias RCN

enero 04 de 2026
03:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Venezuela recibirá un respiro tecnológico desde el espacio. El magnate Elon Musk, a través de su compañía SpaceX, anunció que el servicio de internet satelital Starlink será completamente gratuito para los usuarios en territorio venezolano hasta el próximo 3 de febrero.

Esta medida busca garantizar el flujo de información en un país donde la infraestructura de telecomunicaciones tradicional ha sido deficiente.

Elon Musk lanza una preocupante predicción sobre el futuro global
RELACIONADO

Elon Musk lanza una preocupante predicción sobre el futuro global

La decisión, comunicada oficialmente mediante la red social X, llega horas después del operativo que resultó en la captura de Nicolás Maduro. "En apoyo al pueblo de Venezuela", escribió Musk, subrayando el carácter humanitario de una iniciativa que pretende burlar posibles bloqueos o censuras digitales en momentos de alta tensión social.

¿Cómo acceder al beneficio de internet gratuito de Starlink en Venezuela?

El gesto del empresario tecnológico se traduce en un alivio económico inmediato para quienes ya cuentan con la infraestructura necesaria.

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial
RELACIONADO

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

El sistema de Starlink opera mediante una red de satélites de órbita baja que garantiza banda ancha incluso en zonas rurales o remotas donde la fibra óptica no llega. Sin embargo, el acceso gratuito tiene condiciones específicas según el estado del usuario:

  • Clientes activos: La facturación se detendrá automáticamente y recibirán créditos por el mes de servicio sin necesidad de trámites adicionales.
  • Usuarios con equipos inactivos: Aquellos que poseen la antena pero suspendieron su plan podrán reactivar la señal sin costo durante este periodo.
  • Nuevos registros: Si bien la mensualidad es gratuita, los interesados aún deben poseer el kit físico (antena y router), cuyo costo de importación o reventa en el país suele oscilar entre los 400 y 500 dólares, según la inteligencia artificial de X, conocido como Grok.

Elon Musk brindará internet gratuito en Venezuela hasta el 3 de febrero

Con una velocidad promedio que apenas alcanza los 14.59 Mbps, frente a los más de 78 Mbps de vecinos como por ejemplo Brasil, el internet en Venezuela es considerado uno de los más deficientes de la región. Actualmente, solo el 72 % de la población tiene algún tipo de acceso, el cual suele ser inestable y susceptible a cortes estatales.

Elon Musk abre su primer restaurante futurista de Tesla: ¿cuánto cuesta comer allí?
RELACIONADO

Elon Musk abre su primer restaurante futurista de Tesla: ¿cuánto cuesta comer allí?

Para beneficiarse de la medida, los usuarios deben utilizar la aplicación oficial de Starlink y configurar sus equipos en espacios abiertos.

Aunque el servicio sea gratuito hasta el 3 de febrero, el sistema requiere una cuenta activa en su plataforma oficial. Esta alianza táctica entre la tecnología satelital y la necesidad de información promete mantener a los ciudadanos conectados con el mundo exterior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Se confirma nuevo integrante para la tercera temporada de la Casa de los Famosos 2026: este es

Año Nuevo

Año del caballo de fuego: este es el pronóstico según el horóscopo chino para 2026

Venezuela

Reacciones de famosos venezolanos tras captura de Nicolás Maduro: "Se nos hizo realidad"

Otras Noticias

Venezuela

Economía en Venezuela, una radiografía de la crisis más grave en la historia del país

Los gobiernos pasan, pero la economía permanece, y hoy Venezuela vive una de las peores crisis en la región.

Estados Unidos

No solo fue Maduro: así han sido las impresionantes y sigilosas operaciones de Delta Force

Este cuerpo militar se especializa en el antiterrorismo y lograr misiones que parecen sacadas de películas e imposibles.

Valle del Cauca

Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026