¡Espectacular! Así lucía Vanessa Pulgarín previo a los concursos de belleza

En el día de ayer, 28 de septiembre, se dio a conocer a la mujer que portará la banda nacional y representará a Colombia en Miss Universe, certamen que se realizará en Tailandia.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025?

Vanessa Pulgarín Monsalve es la nueva Miss Universe Colombia 2025. Durante su participación en la competencia, se destacó por su liderazgo, pasarela y oratoria.

A sus 33 años, combina su carrera como modelo con los estudios de Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ha desfilado en pasarelas nacionales e internacionales y, en 2017, fue coronada Virreina Nacional, lo que le permitió representar a Colombia en Miss International, realizado en Tokio, Japón.

En cuanto a sus proyectos sociales, centra sus esfuerzos en la salud mental, el deporte y el empoderamiento femenino. Además, a través de sus redes sociales comparte aspectos de su vida profesional, su estilo de vida y los proyectos en los que trabaja.

Estoy dispuesta en dedicarle todo mi tiempo a este sueño, a esta meta, y por qué no hacer un papel increíble en Miss Universe, expresó Vanessa Pulgarín.

¿Cómo lucía Vanessa Pulgarín antes de los concursos de belleza?

A través de redes sociales, ha circulado algunas imágenes y fotos de cómo lucía Vanessa Pulgarín antes de estar en los concursos de belleza.

En la fotografía se aprecia a Vanessa en los inicios de su carrera, cuando comenzaba a abrirse camino en el modelaje con el objetivo de alcanzar lo más alto.

Por ahora, varios internautas han felicitado a la nueva Miss Universe Colombia por este anhelado triunfo, deseándole éxitos en su preparación para estar a la altura del certamen de Miss Universe.