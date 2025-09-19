Estas son las sanciones que Raúl, Valentina y Luis Fernando recibirán al volver a MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran en medio de un nuevo ciclo en la competencia por lo que algunos han manifestado su temor por salir eliminados del juego.

No obstante, las sorpresas no se han hecho esperar ya que son varios los días de ausencia que tres celebridades ya poseen. Ante las dudas, los chefs hicieron un contundente llamado al orden, pues varios compañeros recalcaron que no podían obtener beneficios.

Las sanciones por faltar a MasterChef Celebrity

Luis Fernando Hoyos ya ha completado más de cinco días en los que no ha participado en los retos de MasterChef por lo que también se saltó un reto de eliminación en el que Valeria se convirtió en la más reciente eliminada. Así mismo, el actor Raúl Ocampo y la locutora Valentina Taguado han faltado a los retos más recientes.

Aunque las principales razones que sustentan su ausencia corresponde a situaciones de salud, algunos participantes han manifestado su inquietud ya que la competencia sigue avanzando mientras que los tres cocineros se han perdido de importantes beneficios.

De esta manera, el más reciente reto individual arrancó con una seria advertencia por parte de los cocineros, quienes manifestaron que Luis Fernando, Valentina y Raúl iban a llegar a la competencia nuevamente con delantal negro, sin ningún tipo de beneficio y con intenciones de ir directo a eliminación.

Pese a los comentarios, aún no hay una determinación oficial por lo que es incierto si los famosos tendrán la oportunidad de participar en el próximo reto de salvación en el que los delantales negros se disputarán un cupo en la competencia.

Participantes piden el reingreso de Valeria a MasterChef

Por otro lado, los participantes tuvieron un espacio para dar su punto de vista sobre el posible reemplazo que se podría presentar en la cocina, pues algunos evaluaron la posibilidad de que el actor Luis Fernando Hoyos no vuelva al juego.

De esta manera, Valentina, David, Carolina, Pichingo y Patricia manifestaron su interés por ver el reintegro de Valeria, pues consideraron que la mujer se encuentra al nivel de los cocineros que siguen en juego.