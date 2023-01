Descomunal: esto gana Shakira por su nuevo éxito contra Piqué

Después de algunos días de su gran lanzamiento, Shakira sigue dando de qué hablar en las redes sociales y como lo dice su propia canción “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la barranquillera está recibiendo cifras impresionantes como ganancia del éxito mundial que va dirigido exclusivamente a su expareja, Gerard Piqué.

La colombiana Shakira incendió hace unos días las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que ha sido escuchada más de 130 millones de veces en cuatro días, lo que ha dejado una completa cascada de reacciones en todo el mundo.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (22 años).

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena", frases que han dejado con la boca abierta a millones de fanáticos en todo el mundo.

Ganancias de Shakira con su éxito mundial

Según Social Blade, donde se cuantifican los éxitos mundiales de los artistas, la canción de Shakira habría llegado al millón de reproducciones en tan solo ocho minutos, en YouTube, lo que es una auténtica locura.

De esta manera, el éxito de la barranquillera habría podido generar entre 14.000 y 115.000 euros, en solo sus primeras horas de lanzamiento. Esto quiere decir que la fortuna conseguida estaría entre los 70 millones y los cerca de 582 millones de pesos colombianos, en apenas unas horas.

Así mismo, tal y como señaló El Economista de España, el ascenso de las cifras ha crecido de una manera bastante importante.

Después de dos días de su lanzamiento (viernes y sábado) El Economista calcula que Shakira llegó a facturar 945.000 euros (un valor cercano a los 4.7000 millones de pesos) como ingresos desde la plataforma audiovisual de YouTube. Cabe señalar que el video fue publicado en el canal de Bizarrap, por lo que las ganancias deberán repartirse tal y como acordaron los artistas previamente a su lanzamiento.

Fortuna de Shakira

De acuerdo con información del sitio especializado en analizar la riqueza de los artitas, Celebrity Net Worth, la colombiana tiene una fortuna neta de más de 300 millones de dólares. Por otro lado, Forbes estima que se trata de aún más, de unos 400 millones de dólares.