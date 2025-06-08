¿Un reto acalorado?: estos son los delantales negros que van a salvación en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran finalizando uno de los ciclos más definitivos de la competencia por lo que algunas celebridades han manifestado su asombro con el nivel de exigencia de los chefs.

No obstante, el más reciente reto de campo dejó en evidencia algunas de las fallas más persistentes entre los cocineros, quienes terminaron en riesgo de eliminación.

Reto de campo en MasterChef Celebrity

Los participantes se enfrentaron a la segunda parte del reto de campo en el Llano, un espacio ideal para evocar las preparaciones más tradicionales del territorio. Por esto, los chefs manifestaron que dicho reto iba a contener un alto nivel de complejidad ya que tendrían que deleitar el paladar de Alejandra, Pichingo, David, Ricardo y Jorge, quienes emitirían una calificación.

Los menús tenían que llevar plato fuerte y postre, de modo que, todos los grupos se organizaron en sus respectivas estaciones para sorprender el paladar de los demás cocineros. No obstante, se presentaron algunas fallas a la hora de cocinar ya que la diferencia de conceptos jugó en contra de algunos.

Este fue el caso de Michelle y Raúl, quienes difirieron en la receta para preparar helado ya que la mujer manifestó que el helado tenía que prepararse con las claras y no con las yemas del huevo. Así mismo, Valeria manifestó sentirse incómoda con Caterin ya que expresó que si se le decía no a la actriz podría desatarse caos en la cocina.

Ganadores del reto de campo en MasterChef Celebrity

Después de las degustaciones, los cinco participantes emitieron sus respectivos votos para calificar y evaluar el desempeño de los cocineros. De esta manera, definieron que el equipo ganador del reto debía ser el morado, conformado por Nicolás, Carolina, Julián y Valentina.

De esta manera, los participantes que obtuvieron el delantal negro y tendrán que enfrentarse al reto de salvación son: Violeta, Caterin, Patty, Valeria, Yepes, Raúl, Michelle y Luis Fernando.