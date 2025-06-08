CANAL RCN
La secuela de ‘La pasión de Cristo’ se dividirá en dos partes: ¿cuándo se estrenarán?

Ante el inicio del rodaje oficial, Mel Gibson anunció la decisión que revivirá la historia bíblica.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

agosto 06 de 2025
09:05 p. m.
El nuevo proyecto ha sido calificado como una de las producciones más ambiciosas de todos los tiempos, pues la historia del hijo de Dios marcó hitos históricos para una película independiente que fue considerada como una de las más taquilleras en la historia del séptimo arte.

Secuela de ‘La pasión de Cristo’

Los fanáticos de los filmes religiosos han celebrado la gran novedad de la cinta ‘La resurrección de Cristo’, pues la historia que impactó al mundo entero volverá con dos partes que serán estrenadas respectivamente el 26 de marzo de 2027,Viernes Santo, y cuarenta días después, siguiendo el Día de la Ascensión, el 6 de mayo.

Así mismo, otras de las novedades celebradas por los aficionados fue el regreso del actor Jim Caviezel, quien le dio vida a Jesús en la película que se estrenó en 2004. También, se confirmó la participación de Monica Bellucci, quien hizo de María Magdalena.

El filme ha sido considerado, según críticos cineastas, como una de las películas más controversiales de los últimos tiempos, pues en este se retratan las últimas doce horas de vida de Jesús, antes de ser crucificado.

Aunque el argumento y el reparto aún no han sido confirmados, se espera que esta secuela aborde los misterios detrás de la muerte y resurrección del hijo de Dios y tenga un enfoque místico y bíblico en el que se ofrezca una experiencia sensorial que logre superar la primera película.

Datos curiosos de ‘La pasión de Cristo’

El proceso de grabación de la película estuvo marcado por polémicos sucesos entre accidentes, acusaciones antisemitas y representación de la comunidad LGBTIQ+. En medio de las grabaciones, el actor Jim Caviezel tuvo diferentes problemas de salud, pues llegó a dislocarse un hombro mientras se grababa la escena del camino al calvario con la cruz a cuestas.

Así mismo, durante la escena de los latigazos que recibe Jesús, el actor llegó a recibir golpes reales que le causaron algunas heridas en su cuerpo.

Otro de los acontecimientos corresponde a la caída de un rayo que alcanzó a Caviezel y parte del equipo de producción. Aunque no hubo lesionados, los fanáticos relacionaron dicho suceso con explicaciones místicas y religiosas.

