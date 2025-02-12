Estos son los artistas que brillarán en las Fiestas Patronales de Santa Bárbara, en Arauca

Arauca ya palpita el ambiente festivo que cada diciembre se instala alrededor de la devoción a Santa Bárbara y de un legado cultural que trasciende generaciones. Este año, la Gobernación de Arauca confirmó la programación oficial de las Fiestas Patronales 2025, que se desarrollarán entre el 3 y el 8 de diciembre, en una agenda que combina música, gastronomía, tradición religiosa, feria artesanal y encuentros folclóricos binacionales.

Esta nueva edición representa un esfuerzo por revitalizar un patrimonio cultural que, además de convocar a miles de personas, moviliza sectores clave de la economía regional, así lo indicó la asesora de Cultura y Turismo, Adriana Soto.

Además, aseguró que serán “unas fiestas en grande para todos los araucanos”, una promesa que busca reconciliar tradición con innovación cultural.

Agenda y los artistas qu estarán en las Fiestas Patronales de Santa Bárbara 2025

Las actividades arrancarán el miércoles 3 de diciembre con una Serenata a Arauca que se extenderá desde las 6:00 p.m. en la conocida avenida Juan Isidro Daboín. La velada reunirá a voces emblemáticas del llano como El Cholo Valderrama, Emily Galaviz, Carlos Rico y Jhoni Puerta, además de una nómina robusta de artistas locales.

El 4 de diciembre, Día de la Araucanidad y corazón de las festividades, la agenda comenzará antes de que salga el sol, con una alborada a las 4:00 a.m. A esta tradición seguirán la eucaristía y la cabalgata, dos de los ritos más concurridos. En horas del mediodía llegará la ruta gastronómica de familias raizales, un recorrido que rescata recetas, sabores y técnicas que forman parte del ADN culinario del llano. También se abrirán exposiciones de arte y fotografía que buscan narrar la identidad araucana desde distintas miradas estéticas.

Ese mismo día, el CoworkingGob liderará un paseo comercial que reunirá a más de 30 artesanos, junto con juegos tradicionales y muestras de emprendimientos locales. Para cerrar la jornada, desde las 4:00 p.m. se encenderán tres tarimas principales, Carmentea, la zona frente al Instituto de Tránsito y Transporte y el sector de la Notaría, donde se presentarán artistas como Jhon Onofre, Scarlett Linares y Joseito Oviedo, en un despliegue musical pensado para todos los públicos.

El viernes 5 de diciembre será el turno de “Joropiando en el Arauca”, un encuentro binacional que reunirá a más de 40 agrupaciones de Colombia y Venezuela en la misma avenida Juan Isidro Daboín. Más allá de un espectáculo musical, este evento se ha consolidado como un puente cultural entre dos países que comparten geografía, historia y sensibilidad llanera.

Las festividades culminarán el 8 de diciembre con “Llanero Auténtico”, una muestra de faenas y tradiciones propias del campo que se realizará en el paso del río, detrás del Forum Los Libertadores. Es, quizá, la actividad que con mayor claridad reivindica el espíritu campesino y la esencia llanera que Arauca busca preservar.

La Gobernación señala que estas celebraciones no solo son un motivo de encuentro social, sino un motor que dinamiza oficios como la talabartería, la artesanía, el vestuario típico, el transporte, los restaurantes y la hotelería.

Con la expectativa puesta en la afluencia de visitantes, Arauca quiere que estas fiestas se sientan como un abrazo colectivo a su identidad.