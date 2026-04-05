Estos son los tres estilos para escoger el regalo ideal de las mamás colombianas ¿Se identifica con alguno?

En Colombia, el Día de la Madre no solo es una celebración familiar, también es un termómetro del consumo.

Se trata de la segunda temporada comercial más importante del país, solo superada por diciembre, y cada año deja cifras que evidencian su impacto en sectores como la moda, la gastronomía y las flores.

Durante esta fecha, las ventas pueden crecer más de un 60% y superar los cinco millones de transacciones digitales en la semana previa.

El comportamiento de compra revela no solo qué se regala, sino también cómo se perciben las madres colombianas en términos de estilo y personalidad.

¿Cuánto se gasta en promedio para celebrar el Día de la Madre?

El gasto promedio durante el fin de semana del Día de la Madre oscila entre los 300.000 y 400.000 pesos en centros comerciales, mientras que en tiendas especializadas puede llegar a los 500.000 pesos, según datos de Fruta Fresca Origin.

Dentro de las categorías más demandadas, la ropa y la perfumería lideran con un 30% de las transacciones, seguidas por el calzado.

De acuerdo con Jaime López, CEO del retail, la ropa y la perfumería lideran las categorías:

En este año, hemos visto tres perfiles de mamás muy claros que definen las ventas del sector: la urbana, la descomplicada y la sofisticada. Ellas como consumidoras buscan piezas que encajen con su día a día, enfocadosen en opciones modernas, prácticas para estar cómodas y elegantes.

Regalos en tendencia para las madres colombianas, según su estilo

Mamá urbana:

La madre urbana busca una combinación entre estética y comodidad. Su forma de vestir refleja una vida activa, donde la funcionalidad es tan importante como la apariencia. Este perfil se inclina por prendas con siluetas amplias y cortes modernos, como las piezas superiores tipo boxy y los volúmenes en la parte inferior.

En cuanto a colores, predominan tonos como el verde oliva profundo, el terracota y detalles metalizados sutiles. La clave de su estilo está en la versatilidad: necesita ropa que le permita moverse con libertad sin perder identidad.

Para este tipo de mamá, los regalos más acertados son prendas denim con diseños diferenciados, que aporten personalidad y se adapten a su rutina. A esto se suma la perfumería, elegida según sus gustos habituales, como un complemento que refuerza su estilo.

Mamá descomplicada:

En el segundo perfil, la sofisticación no depende de la complejidad. La mamá descomplicada apuesta por lo esencial, con un guardarropa basado en piezas básicas de alta calidad que puedan usarse en distintos momentos del día.

Su prioridad es la funcionalidad. Prefiere prendas duraderas, materiales resistentes y diseños que no pasen de moda rápidamente. Para ella, vestirse bien no implica esfuerzo, sino elegir correctamente.

En este caso, los regalos ideales apuntan a esa practicidad. Unos tenis de edición especial o una gorra que complemente su colección son opciones que combinan utilidad y estilo. Se trata de piezas que elevan su apariencia sin perder la esencia de comodidad que define su forma de vestir.

Mamá sofisticada:

El tercer perfil corresponde a la mamá sofisticada, para quien la moda es una extensión de su identidad. Su estilo se caracteriza por la coherencia estética, la calidad de los materiales y una preferencia por diseños estructurados y elegantes.

Entre sus elecciones destacan los blazers oversize, conjuntos minimalistas en tonos neutros o pastel y vestidos con caída ligera. Este tipo de consumidora suele buscar asesoría y marcas que respalden su estilo con trayectoria y diseño.

A diferencia de otros perfiles, sus compras están más orientadas a piezas que aporten valor a largo plazo. Por eso, los regalos recomendados incluyen conjuntos versátiles, accesorios cuidadosamente seleccionados o bolsos estructurados que complementen su imagen.