Apareció ex de Altafulla en Acapulco Shore y habló sobre su romance con Karina en La Casa de los Famosos

La participación de Andrés Altafulla en el exitoso reality La Casa de los Famosos Colombia trajo consigo no solo su romance con Karina García, sino también el resurgimiento de detalles sobre su pasado.

En una entrevista reciente, Jacky Ramírez, exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y expareja sentimental de Altafulla en ese reality, habló sin reservas sobre su relación pasada con el cantante y compartió sus impresiones sobre el desempeño de él y su actual vínculo con Karina García

¿Qué contó Jacky Ramírez sobre su relación pasada con Andrés Altafulla?

En una entrevista para el show de Vaya Vaya TV, Jacky Ramírez se refirió a su historia con Andrés Altafulla.

Con un toque de humor, la mexicana inició sus comentarios sobre cómo percibió la mención de su nombre por parte de Altafulla en el reality: “La verdad es que sí, me quedé viendo sus videos porque escuché que estaba comentando algo de Acapulco Shore. Obviamente, tenía que hablar de mí, pero no mencionaba mi nombre, decía ‘una peladita’... y yo pensé: ‘¡qué pelado tú! ¿Por qué no dices mi nombre?’”, relató Ramírez entre risas.

La exintegrante de Acapulco Shore aseguró no tener claridad sobre el motivo exacto por el cual se interrumpió el contacto con Altafulla, ni por qué él no la mencionaba directamente en sus conversaciones dentro de la casa estudio. Sin embargo, dejó entrever que no hubo una ruptura conflictiva.

“Habíamos terminado súper bien, pero honestamente no recuerdo qué fue lo que pasó. Nos vimos una vez afuera, pero ya nada... yo ya tenía novio. Creo que quizá se enojó porque lo dejé de seguir en redes, no sé. Pero me encanta que esté triunfando, lo está haciendo bien”, afirmó Jacky, demostrando una postura madura y sin rencores.

También destacó que, en una charla con Yina Calderón dentro del programa, Altafulla sí pronunció su nombre, lo que provocó su divertida reacción: “Vi que habló con una chica que se llama Yina, que no la conozco, y ahí sí ya dijo ‘Jacky’... y yo: ‘Ahhhhhh’, ¡por fin!”, comentó la modelo.

Jacky Ramírez no escatimó en elogios hacia el carisma del colombiano. “Tiene un verbo… ¡que ni te cuento! Hablo por mí, jajajaja. Todo lo que hace ese hombre lo sabe hacer muy bien: cantar, hablar, convivir... y todo lo que se puedan imaginar. La verdad, lo hace muy bien”, dijo, sugiriendo la química que compartieron en su momento.

¿Cómo reaccionó Jacky Ramírez a la relación de Altafulla y Karina García?

Respecto a la actual relación de Andrés Altafulla con Karina García dentro de La Casa de los Famosos, Jacky Ramírez adoptó una postura diplomática y expresó comentarios positivos hacia la modelo antioqueña.

“Vi que está con una chica súper guapa, Karina García. Me parece que es la más bonita de la casa, en cara, cuerpo y personalidad. No la he visto mucho, solo unos pocos videos, pero me parece muy lindita”, mencionó.

A pesar de su pasado con Altafulla en Acapulco Shore y aunque algunos pudieran esperar algún tipo de consejo o advertencia para Karina, Jacky optó por enviar un mensaje neutral y de buena voluntad, incluso manifestando su apoyo a la relación.

“Le diría que lo disfrute mientras dure, que lo aproveche. Esas oportunidades hay que vivirlas. Yo nunca tuve nada en contra de él. Pasaron cosas de realities, pero en la vida real me parece que es un niño muy lindo, con valores marcados. Fan de su relación", contó Ramírez.