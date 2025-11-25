La triste confesión de una exparticipante de MasterChef sobre una dura pérdida

Se trata de Marcela Gallego, reconocida actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

El emotivo mensaje de Marcela Gallego a su mascota fallecida

A través de sus redes sociales, donde reúne a miles de seguidores, la actriz compartió un sentido mensaje para despedir a su mascota Nala, quien falleció hace varias semanas.

En las imágenes publicadas se aprecia a la perrita, mientras que en la descripción Gallego expresó su gratitud por los años compartidos y el amor recibido.

“Gracias, Nalita hermosa, por tanto amor, por estos cinco maravillosos años, por tanta diversión, nobleza y hermosura. Te amamos hasta el infinito. Desde aquel mayo de 2020, cuando llegaste muy malita con una parvovirosis que casi te lleva, hasta hoy, que viajaste al cielo de los perritos y gaticos. Se siente tu ausencia. Estamos tristes, nos haces y nos harás mucha falta, pero aquí estás en nuestros corazones”, escribió la actriz.

Reacciones y mensajes de apoyo a Marcela Gallego

Las muestras de cariño hacia la actriz no tardaron en aparecer. Cientos de seguidores, amigos y colegas del medio artístico se pronunciaron en los comentarios, enviándole palabras de consuelo y reconociendo el profundo lazo que tenía con Nala.

"Abrazo Marce"; "Realmente linda"; "Lamento mucho la perdida"; "un abrazo desde la distancia", fueron algunos comentarios de internautas.

La publicación se convirtió en un espacio de memoria y homenaje, no solo para Nala, sino para todos aquellos animales que han marcado la vida de sus dueños.