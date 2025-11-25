CANAL RCN
Tendencias

La triste confesión de una exparticipante de MasterChef sobre una dura pérdida

A través de sus redes sociales, Marcela Gallego comentó sobre el triste fallecimiento de su mascota.

Marcela Gallego habla sobre su mascota fallecida
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
03:45 p. m.
Se trata de Marcela Gallego, reconocida actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

Michelle Rouillard confiesa quién sería la ganadora de MasterChef Celebrity 2025
El emotivo mensaje de Marcela Gallego a su mascota fallecida

A través de sus redes sociales, donde reúne a miles de seguidores, la actriz compartió un sentido mensaje para despedir a su mascota Nala, quien falleció hace varias semanas.

En las imágenes publicadas se aprecia a la perrita, mientras que en la descripción Gallego expresó su gratitud por los años compartidos y el amor recibido.

“Gracias, Nalita hermosa, por tanto amor, por estos cinco maravillosos años, por tanta diversión, nobleza y hermosura. Te amamos hasta el infinito. Desde aquel mayo de 2020, cuando llegaste muy malita con una parvovirosis que casi te lleva, hasta hoy, que viajaste al cielo de los perritos y gaticos. Se siente tu ausencia. Estamos tristes, nos haces y nos harás mucha falta, pero aquí estás en nuestros corazones”, escribió la actriz.

Participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025 sufrió lesión en plena gran final: esto pasó
Reacciones y mensajes de apoyo a Marcela Gallego

Las muestras de cariño hacia la actriz no tardaron en aparecer. Cientos de seguidores, amigos y colegas del medio artístico se pronunciaron en los comentarios, enviándole palabras de consuelo y reconociendo el profundo lazo que tenía con Nala.

"Abrazo Marce"; "Realmente linda"; "Lamento mucho la perdida"; "un abrazo desde la distancia", fueron algunos comentarios de internautas.

La publicación se convirtió en un espacio de memoria y homenaje, no solo para Nala, sino para todos aquellos animales que han marcado la vida de sus dueños.

