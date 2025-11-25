CANAL RCN
Michelle Rouillard confiesa quién sería la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

Exparticipantes revelaron a quién le apuestan como posible ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Michelle Rouillard
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
02:58 p. m.
Las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity Colombia se preparan para cautivar a los jueces y conquistar el anhelado título en la recta final del concurso.

¿Cómo fue la primera parte de la final de MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi llegaron a la última prueba listas para demostrar todo lo aprendido durante la competencia. En esta ocasión, contaron con 60 minutos para diseñar y ejecutar un menú completo compuesto por entrada, plato fuerte y postre.

El desafío exigía que los tres platos no solo estuvieran a la altura de la alta cocina, sino que también mantuvieran coherencia entre sí, narrando una historia culinaria sólida.

¿A quién le apuesta Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity Colombia?

Como es habitual, varios exparticipantes han expresado sus preferencias sobre quién podría quedarse con el título. En el programa Buen Día, Colombia, Michelle Rouillard habló sobre su experiencia en la cocina y compartió su percepción sobre las finalistas.

Aseguró que todas tienen grandes posibilidades, pero destacó a Violeta Bergonzi como una de las concursantes más fuertes.

Cualquiera de ellas se lo merece, pero yo creo que se lo va a ganar Violeta, comentó durante la entrevista.

Aun así, también señaló a Alejandra Ávila como una fuerte contendiente por su evolución y desempeño constante. Por ahora, solo queda esperar la degustación final de los jueces y descubrir cuál de las finalistas presentará el mejor menú de la competencia. No te pierdas la gran final por el Canal RCN a las 8:00 p.m.

