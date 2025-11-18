CANAL RCN
Tendencias

Fallas masivas en internet: importante daño en Cloudflare generó caída de distintos servicios

Los usuarios ya han manifestado su angustia ante las fallas en diferentes redes sociales y plataformas digitales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de usuarios en redes sociales han vuelto a experimentar el pánico que genera la caída de diferentes servicios digitales que, sin duda alguna, cada vez se vuelven más importantes durante el desarrollo de actividades del día a día.

Una reciente falla en Cloudflare, red de distribución de contenidos, ha generado la caída masiva de distintas plataformas como X, ChatGPT, incluso juegos online como ‘League of Legends’.

X (antes Twitter) se cae en Colombia y otros países: estas son causas del fallo
RELACIONADO

X (antes Twitter) se cae en Colombia y otros países: estas son causas del fallo

Falla en Cloudflare hoy 18 de noviembre de 2025

En las horas más recientes la red global Cloudflare reportó una incidencia en sus servicios que ha provocado dificultades para acceder a diferentes páginas, aplicaciones y apps virtuales. En su página oficial la firma manifiesta que se encuentran “al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando”.

Según Downdetector, algunas de las principales aplicaciones que se encuentran fallando actualmente son algunas redes como X, ChatGPT, Canva, entre otras.

“No al maltrato animal”: el contundente mensaje de Beéle tras sus shows en Bogotá
RELACIONADO

“No al maltrato animal”: el contundente mensaje de Beéle tras sus shows en Bogotá

¿Cuál es la importancia de Cloudflare?

Cloudflare es una importante red global que proporciona seguridad, rendimiento en diferentes sitios importantes de la web. Su función principal es proteger recursos en línea de diferentes ataques y acelerar la carga por medio de la distribución de contenidos en servidores cercanos del mundo.

Dentro de sus beneficios se encuentra la conexión y protección de los usuarios, proveedores, dispositivos, redes y aplicaciones en cualquier ubicación en la que se encuentren los usuarios.

Así mismo, garantiza seguridad y fiabilidad en el rendimiento de sus productos en todo el mundo al reducir el riesgo de amenazas bajo el redireccionamiento mediante el proxy que abarca aproximadamente el 20% del tráfico en la web.

También, desarrolla e implementa aplicaciones integrales gracias a la optimización de este proceso que aumenta la productividad y el ahorro de tiempo para los usuarios.

Sus conexiones directas con los principales proveedores de servicios en la nube llevan a Cloudflare a estar interconectado con casi todos estos sistemas. Cuentan con centros de datos en más de 330 ciudades del mundo y ofrece una latencia de 50 milisegundos a aproximadamente el 95% de los usuarios de internet en todo el mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

X (antes Twitter) se cae en Colombia y otros países: estas son causas del fallo

La casa de los famosos

Abiertas las votaciones del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 2026: así puede votar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Pareja de motociclistas murió trágicamente tras la caída de un árbol en Santander

Los motociclistas se movilizaban por la vía entre Piedecuesta y Floridablanca cuando un árbol cedió y cayó sobre ellos. Ambos murieron en el sitio.

Atlético Nacional

El periodista que encaró a Alfredo Morelos en zona mixta tuvo graves consecuencias

Las graves consecuencias que recibió el periodista que encaró a Alfredo Morelos finalizando el juego entre América de Cali vs. Atlético Nacional.

Japón

Las 'chicas musculosas' de Japón desafían los cánones de belleza

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 17 de noviembre de 2025

Cuidado personal

Las cinco razones por las que no ve resultados en el gimnasio