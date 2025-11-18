Fallas masivas en internet: importante daño en Cloudflare generó caída de distintos servicios

Miles de usuarios en redes sociales han vuelto a experimentar el pánico que genera la caída de diferentes servicios digitales que, sin duda alguna, cada vez se vuelven más importantes durante el desarrollo de actividades del día a día.

Una reciente falla en Cloudflare, red de distribución de contenidos, ha generado la caída masiva de distintas plataformas como X, ChatGPT, incluso juegos online como ‘League of Legends’.

Falla en Cloudflare hoy 18 de noviembre de 2025

En las horas más recientes la red global Cloudflare reportó una incidencia en sus servicios que ha provocado dificultades para acceder a diferentes páginas, aplicaciones y apps virtuales. En su página oficial la firma manifiesta que se encuentran “al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando”.

Según Downdetector, algunas de las principales aplicaciones que se encuentran fallando actualmente son algunas redes como X, ChatGPT, Canva, entre otras.

¿Cuál es la importancia de Cloudflare?

Cloudflare es una importante red global que proporciona seguridad, rendimiento en diferentes sitios importantes de la web. Su función principal es proteger recursos en línea de diferentes ataques y acelerar la carga por medio de la distribución de contenidos en servidores cercanos del mundo.

Dentro de sus beneficios se encuentra la conexión y protección de los usuarios, proveedores, dispositivos, redes y aplicaciones en cualquier ubicación en la que se encuentren los usuarios.

Así mismo, garantiza seguridad y fiabilidad en el rendimiento de sus productos en todo el mundo al reducir el riesgo de amenazas bajo el redireccionamiento mediante el proxy que abarca aproximadamente el 20% del tráfico en la web.

También, desarrolla e implementa aplicaciones integrales gracias a la optimización de este proceso que aumenta la productividad y el ahorro de tiempo para los usuarios.

Sus conexiones directas con los principales proveedores de servicios en la nube llevan a Cloudflare a estar interconectado con casi todos estos sistemas. Cuentan con centros de datos en más de 330 ciudades del mundo y ofrece una latencia de 50 milisegundos a aproximadamente el 95% de los usuarios de internet en todo el mundo.