CANAL RCN
Tendencias

Fechas confirmadas del Alimentarte Food Festival 2026: así será el evento en Bogotá

Conozca las fechas, el lugar, el precio de la entrada y todo lo que traerá el Alimentarte Food Festival 2026, el evento gastronómico más importante de Colombia con enfoque social.

Alimentarte Food
Foto: cortesía

Noticias RCN

enero 17 de 2026
02:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Alimentarte Food Festival regresa en 2026 con una edición especial que promete convertirse en uno de los grandes planes del año en Bogotá.

Adopciones, gastronomía y emprendimientos en un plan pet-friendly en Bogotá
RELACIONADO

Adopciones, gastronomía y emprendimientos en un plan pet-friendly en Bogotá

El festival gastronómico de enfoque social más importante del país celebrará su edición número 25 con un recorrido por la riqueza culinaria de las regiones de Colombia y una expectativa de 40.000 asistentes.

La cita será los 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country, un espacio que volverá a reunir sabores, cultura y solidaridad.

Organizado por la Fundación Corazón Verde, Alimentarte se ha consolidado como un evento que va más allá de la comida, al combinar experiencias gastronómicas con un fuerte impacto social.

Un viaje por las regiones gastronómicas de Colombia

En esta edición, el festival invita a los asistentes a recorrer las nueve regiones gastronómicas del país: San Andrés e Islas, Caribe, Santanderes, Antioquia y Viejo Caldas, Pacífico, Amazonía y Orinoquía, Tolima Grande, Altiplano Cundiboyacense y Bogotá.

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha
RELACIONADO

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha

Cada zona estará representada por propuestas que exaltan los saberes tradicionales, la biodiversidad y la identidad cultural de los territorios.

Alimentarte 2026 contará con más de 120 expositores, entre ellos 70 de los mejores restaurantes de la ciudad, mercados de productos sostenibles y cerca de 40 emprendimientos apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Marcas y cocinas reconocidas compartirán espacio con proyectos emergentes, creando una experiencia diversa y auténtica.

Una experiencia familiar con propósito social

Además de la oferta gastronómica, el festival ofrecerá zonas culturales, Beer Garden, actividades para familias, espacios pet friendly, tejo y bolirana, e incluso inflables para niños.

El país latinoamericano que alcanzó el puesto más alto en el ranking de gastronomía mundial
RELACIONADO

El país latinoamericano que alcanzó el puesto más alto en el ranking de gastronomía mundial

Desde su creación en 2002, Alimentarte ha destinado todos sus excedentes a programas sociales que apoyan a viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, logrando cientos de soluciones de vivienda y miles de procesos educativos y de acompañamiento psicológico.

La boletería tendrá un valor de $13.000, con promoción 2x1 antes del 7 de febrero, y estará disponible próximamente en TuBoleta y en taquilla durante los días del festival. Alimentarte 2026 se perfila, así, como una experiencia que alimenta el paladar y también la esperanza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Calabozo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿en qué consiste este castigo?

Brasil

Falleció reconocido fisicoculturista por inyectarse aceite en los brazos

Redes sociales

Westcol preocupa a sus fanáticos al revelar serios problemas de salud: “Los siento”

Otras Noticias

Bogotá

¿Cuándo entran a clase los estudiantes de colegios oficiales en Bogotá este 2026?

A los alumnos de educación preescolar, básica y media les espera un año escolar de 40 semanas y cuatro periodos de receso.

Deportivo Cali

Esto tiene que pasar para que Deportivo Cali descienda en 2026, según la IA

El equipo de Alberto Gamero puede perder la categoría en este 2026 y la Inteligencia Artificial plantea un escenario realista para que esto pase.

Venezuela

Diosdado Cabello habría sostenido conversaciones con la administración Trump

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de enero de 2026 en último sorteo

EPS

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos