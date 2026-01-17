Fechas confirmadas del Alimentarte Food Festival 2026: así será el evento en Bogotá

El Alimentarte Food Festival regresa en 2026 con una edición especial que promete convertirse en uno de los grandes planes del año en Bogotá.

El festival gastronómico de enfoque social más importante del país celebrará su edición número 25 con un recorrido por la riqueza culinaria de las regiones de Colombia y una expectativa de 40.000 asistentes.

La cita será los 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country, un espacio que volverá a reunir sabores, cultura y solidaridad.

Organizado por la Fundación Corazón Verde, Alimentarte se ha consolidado como un evento que va más allá de la comida, al combinar experiencias gastronómicas con un fuerte impacto social.

Un viaje por las regiones gastronómicas de Colombia

En esta edición, el festival invita a los asistentes a recorrer las nueve regiones gastronómicas del país: San Andrés e Islas, Caribe, Santanderes, Antioquia y Viejo Caldas, Pacífico, Amazonía y Orinoquía, Tolima Grande, Altiplano Cundiboyacense y Bogotá.

Cada zona estará representada por propuestas que exaltan los saberes tradicionales, la biodiversidad y la identidad cultural de los territorios.

Alimentarte 2026 contará con más de 120 expositores, entre ellos 70 de los mejores restaurantes de la ciudad, mercados de productos sostenibles y cerca de 40 emprendimientos apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Marcas y cocinas reconocidas compartirán espacio con proyectos emergentes, creando una experiencia diversa y auténtica.

Una experiencia familiar con propósito social

Además de la oferta gastronómica, el festival ofrecerá zonas culturales, Beer Garden, actividades para familias, espacios pet friendly, tejo y bolirana, e incluso inflables para niños.

Desde su creación en 2002, Alimentarte ha destinado todos sus excedentes a programas sociales que apoyan a viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, logrando cientos de soluciones de vivienda y miles de procesos educativos y de acompañamiento psicológico.

La boletería tendrá un valor de $13.000, con promoción 2x1 antes del 7 de febrero, y estará disponible próximamente en TuBoleta y en taquilla durante los días del festival. Alimentarte 2026 se perfila, así, como una experiencia que alimenta el paladar y también la esperanza.