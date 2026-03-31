CANAL RCN
Tendencias

Ticketmaster se pronuncia tras polémica venta de boletas para concierto de Feid en Bogotá

Ticketmaster se pronunció tras la polémica por la venta de boletas de Feid en Bogotá. La alta demanda y el limitado aforo generaron críticas entre los usuarios.

Ticketmaster sobre concierto de Feid en Bogotá
Foto: edición

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
12:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La venta de entradas para el concierto de Feid en Bogotá desató una fuerte polémica este 31 de marzo, luego de que miles de usuarios reportaran dificultades para adquirir boletas.

¡Confirmado! Feid anunció que volverá a presentarse en Bogotá: aquí los detalles
RELACIONADO

¡Confirmado! Feid anunció que volverá a presentarse en Bogotá: aquí los detalles

El evento, programado para el 26 de abril en el Royal Center, agotó sus entradas en cuestión de minutos, lo que generó críticas hacia la plataforma encargada de la distribución.

A través de redes sociales, varios seguidores cuestionaron el proceso, asegurando que no hubo prioridad para fans reales y que los boletos desaparecieron rápidamente. En medio de la controversia, Ticketmaster se pronunció para aclarar lo sucedido.

Ticketmaster responde a las críticas por la venta

En diálogo con Noticias RCN, según explicó la compañía, la alta demanda fue uno de los principales factores detrás de la rápida venta.

Feid impactó al anunciar concierto gratuito en Medellín: fecha y más detalles
RELACIONADO

Feid impactó al anunciar concierto gratuito en Medellín: fecha y más detalles

“En este momento Ticketmaster tiene todos los protocolos activados para bots y revendedores. Habían más de 22 mil personas en fila y el evento cuenta con un aforo de 2.849 entradas, lo cual hace una oferta muy limitada”.

La empresa también indicó que el proceso de compra estaba sujeto a códigos exclusivos enviados previamente a usuarios registrados, lo que limitaba el acceso a la venta. Sin embargo, dejó claro que “la recepción de un código no garantiza la compra de boletas ni la asistencia al evento”.

Finalmente agregó que "estos sitios de reventa pueden NO tener entradas oficiales y ser estafa".

Alta demanda y controles en la plataforma

El concierto, denominado “FEID vs FERXXO: El mano a mano del año”, tenía un costo de aproximadamente $110.000 por entrada, un precio que muchos usuarios consideraron accesible frente a la popularidad del artista.

Karol G elimina video de sus redes a minutos de subirlo: habría salido un objeto de Feid
RELACIONADO

Karol G elimina video de sus redes a minutos de subirlo: habría salido un objeto de Feid

Ante las denuncias sobre posibles irregularidades, Ticketmaster aseguró que se encuentra monitoreando las transacciones. “La tiquetera se encuentra monitoreando si hay una anomalía o algún usuario con más entradas de las máximas permitidas”.

Además, reiteró que cada código permitía la compra de máximo dos boletas por usuario, como medida para evitar la reventa masiva.

Pese a estas explicaciones, la inconformidad se mantiene en redes sociales, donde los seguidores piden mayor transparencia en futuros procesos. De momento no se conoce si habrá una segunda fecha en Bogotá para Feid, quien tampoco se ha pronunciado al respecto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“Es manipulador”: Yuli Ruiz se despachó contra Alejandro Estrada tras ver la opinión del público

Panamá

El destino internacional que gana terreno entre los colombianos para 2026

Conciertos

¡Confirmado! Feid anunció que volverá a presentarse en Bogotá: aquí los detalles

Otras Noticias

Nasa

¿Dónde ver el histórico regreso tripulado a la órbita lunar en el lanzamiento de Artemis II?

La misión marcará el primer vuelo humano más allá de la órbita terrestre desde 1972, con una tripulación internacional que probará sistemas clave para futuras expediciones a la Luna.

Caquetá

Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, reveló detalles del rescate en A lo que vinimos.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 31 de marzo

Haití

La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali