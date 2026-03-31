Ticketmaster se pronuncia tras polémica venta de boletas para concierto de Feid en Bogotá

La venta de entradas para el concierto de Feid en Bogotá desató una fuerte polémica este 31 de marzo, luego de que miles de usuarios reportaran dificultades para adquirir boletas.

El evento, programado para el 26 de abril en el Royal Center, agotó sus entradas en cuestión de minutos, lo que generó críticas hacia la plataforma encargada de la distribución.

A través de redes sociales, varios seguidores cuestionaron el proceso, asegurando que no hubo prioridad para fans reales y que los boletos desaparecieron rápidamente. En medio de la controversia, Ticketmaster se pronunció para aclarar lo sucedido.

Ticketmaster responde a las críticas por la venta

En diálogo con Noticias RCN, según explicó la compañía, la alta demanda fue uno de los principales factores detrás de la rápida venta.

“En este momento Ticketmaster tiene todos los protocolos activados para bots y revendedores. Habían más de 22 mil personas en fila y el evento cuenta con un aforo de 2.849 entradas, lo cual hace una oferta muy limitada”.

La empresa también indicó que el proceso de compra estaba sujeto a códigos exclusivos enviados previamente a usuarios registrados, lo que limitaba el acceso a la venta. Sin embargo, dejó claro que “la recepción de un código no garantiza la compra de boletas ni la asistencia al evento”.

Finalmente agregó que "estos sitios de reventa pueden NO tener entradas oficiales y ser estafa".

Alta demanda y controles en la plataforma

El concierto, denominado “FEID vs FERXXO: El mano a mano del año”, tenía un costo de aproximadamente $110.000 por entrada, un precio que muchos usuarios consideraron accesible frente a la popularidad del artista.

Ante las denuncias sobre posibles irregularidades, Ticketmaster aseguró que se encuentra monitoreando las transacciones. “La tiquetera se encuentra monitoreando si hay una anomalía o algún usuario con más entradas de las máximas permitidas”.

Además, reiteró que cada código permitía la compra de máximo dos boletas por usuario, como medida para evitar la reventa masiva.

Pese a estas explicaciones, la inconformidad se mantiene en redes sociales, donde los seguidores piden mayor transparencia en futuros procesos. De momento no se conoce si habrá una segunda fecha en Bogotá para Feid, quien tampoco se ha pronunciado al respecto.