¡Insólito! Feid fue el invitado de Bad Bunny en su más reciente concierto en México

El antioqueño llegó al concierto del puertorriqueño con una impecable selección de canciones para su presentación.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
02:56 p. m.
Benito Antonio Martínez Ocasio es tendencia nuevamente al encontrarse realizando su gira ‘Debí tirar más fotos World Tour’ con el que visitará un sin fin de países para llevar su música nuevamente a lo más alto del estrellato.

Por esto, cada una de sus presentaciones ya ha sido tema de discusión ya que cientos de fanáticos han manifestado su interés por conocer a los invitados de primera mano que cantarán al lado del artista más importante del siglo XXI, según Billboard.

Feid y Bad Bunny en concierto 2025

No cabe duda de que el “Ferxxo” ha desarrollado una gran amistad con el “conejo malo” ya que no es la primera vez que ambos artistas comparten escenario para poner a bailar y vibrar a miles de personas. En una nueva ocasión, el paisa llegó a México para acompañar a su colega y lograr interpretar su colaboración “Perreo negro” de su álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

El momento generó gran emoción entre todos los asistentes, pues el puertorriqueño ha utilizado una novedosa dinámica con la que anuncia algunas de sus canciones y presentaciones exclusivas, dentro del mismo show, por medio de una voz de inteligencia artificial que da la bienvenida a los invitados.

De esta manera, los beats de la canción comenzaron por lo que la euforia de la fanaticada se desató cuando Salomón apareció en la tarima. Ambos cantantes tuvieron un especial encuentro, encima del techo de la casita, donde Bad Bunny agradeció especialmente la presencia de uno de los artistas más grandes que han nacido en Medellín, Colombia.

Por supuesto, el repertorio del antioqueño no se quedó atrás ya que Feid tuvo la oportunidad de interpretar algunos de sus éxitos más famosos como ‘Alakran’, ‘Chorrito pa’ las ánimas’ y ‘Classy 101’.

Cabe recalcar que esta no ha sido la primera presentación en conjunto de ambos hombres, pues Bad Bunny también participó en el más reciente concierto de Feid en Medellín, el pasado 8 de diciembre del 2024, uno de los más históricos e inolvidables para la industria musical.

Feid celebra la noche de velitas en Medellín

Por otro lado, uno de los eventos más recientes protagonizado por Feid fue la celebración por la noche de velitas que se llevó a cabo en el barrio Buenos Aires, en Medellín. El show contó con la presencia de grandes artistas como Ryan Castro, Silvestre Dangond, entre otros.

No obstante, cientos de usuarios han utilizado dichos encuentros para especular sobre una posible ruptura amorosa con Karol G, pues ambos cantantes se han visto distanciados desde junio del 2025.

