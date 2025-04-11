¿Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano? El video confirmó el adiós con "El agropecuario"

Una ola de comentarios se desató en las redes sociales tras la difusión de un video que capturó a la reconocida creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, en compañía de un hombre que no es el "agropecuario". La influencer fue vista en un restaurante, lo que confirmaría el inicio de un nuevo capítulo sentimental en su vida.

¿Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano?

La identidad de su acompañante fue revelada: se trata de Felipe Zapata, la nueva pareja de Aida Victoria Merlano, un empresario de alto perfil del sector automotor. Este inesperado video puso fin a los rumores sobre el estado de su corazón.

El clip viral, grabado en un establecimiento comercial, muestra a Merlano tomada de la mano con Felipe Zapata, ambos sonrientes y con una evidente química. La imagen se difundió rápidamente, funcionando como una confirmación visual de lo que hasta ahora solo se susurraba en el entorno digital.

Con este suceso, queda zanjada cualquier duda sobre la ruptura definitiva con su anterior pareja, Juan David Tejada, conocido en redes como el "agropecuario".

Aunque la influencer y Zapata no han oficializado el romance en sus perfiles, la salida pública junto al coche de su hijo, Emiliano, es un indicio contundente de la solidez de la relación.

El empresario que conquistó a Aida Victoria Merlano, tras ruptura con el 'agropecuario'

Felipe Zapata es una figura destacada en el ámbito empresarial de Medellín, principalmente ligado al mercado de los vehículos de lujo.

Ocupa el puesto de director ejecutivo (CEO) en varias compañías dedicadas a la venta de automóviles de alta gama, lo que lo posiciona como un hombre de negocios exitoso y con gran proyección.

Mientras algunos de los seguidores de Aida Victoria festejaron su decisión de rehacer su vida sentimental, una porción de la audiencia criticó la velocidad con la que la creadora de contenido ha pasado de una relación a otra, sugiriendo que debería enfocarse prioritariamente en la crianza de su hijo.