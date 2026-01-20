Fenómeno misterioso apareció sobre el lugar del accidente de Yeison Jiménez: video viral

La vereda Romita, en Boyacá, lugar del trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo hace poco más de una semana, fue testigo de un fenómeno que dejó perplejos a sus habitantes y encendió el debate en redes sociales.

Lo que comenzó como un acto de fe y de oración terminó convertido en un evento que muchos calificaron como una señal divina.

Días después del siniestro, la comunidad local se reunió para ofrecer una eucaristía en memoria de las víctimas justo en la zona donde se precipitó la aeronave el pasado 10 de enero. En medio de la ceremonia religiosa, un evento atmosférico inusual interrumpió el duelo colectivo.

Habitantes de la vereda Romita hicieron una oración por Yeison Jiménez

Un habitante del sector logró registrar con su teléfono celular el preciso instante en que el cielo, mayormente nublado, pareció abrirse en un punto específico.

De entre las nubes emergió un potente destello de luz solar que descendió en línea recta, iluminando el área exacta donde impactó la avioneta. El fenómeno duró unos segundos, suficientes para ser captado en un video que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

La narración del video mostró el asombro del momento: una luz desprendiéndose del cielo y apuntando exactamente al lugar de la tragedia. Las imágenes han generado una ola de reacciones, desde quienes buscan explicaciones meteorológicas hasta los miles de fanáticos que interpretan el suceso como un mensaje espiritual o una señal divina relacionada con el descanso eterno del artista y sus acompañantes.

Extraño episodio se vivió en el lugar del accidente de Yeison Jiménez

Este extraño episodio se suma a los múltiples homenajes que se han rendido al intérprete de música popular tras su repentina partida.

Después de las ceremonias privadas en Bogotá donde fue cremado, la comunidad de Romita quiso rendir su propio tributo en el sitio de los hechos, sin imaginar que presenciarían un evento que añadiría un capítulo de misticismo a la dolorosa pérdida que enlutó a Colombia.