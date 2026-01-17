Hermana de Yeison Jiménez hizo un llamado urgente a los fans del cantante

En medio del impacto que sigue causando la muerte de Yeison Jiménez, una nueva alerta encendió las redes sociales y puso en aviso a los seguidores del reconocido cantante de música popular.

Esta vez, la advertencia no llegó desde un comunicado oficial, sino directamente desde el entorno familiar del artista, que decidió pronunciarse ante una situación que consideran grave y engañosa.

La voz de alerta fue levantada por Lina Jiménez, hermana del intérprete, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente dirigido a los fanáticos del artista.

Su objetivo fue frenar la circulación de información falsa y advertir sobre perfiles que estarían utilizando el nombre de la familia para obtener beneficios económicos, aprovechándose del difícil momento que atraviesan sus seres queridos y del cariño del público.

Alerta por suplantación en cuentas de Yeison Jiménez

De acuerdo con la denuncia pública, en los últimos días han surgido cuentas falsas en distintas plataformas digitales que estarían suplantando la identidad de Lina Jiménez y de la viuda del cantante.

Según explicó, estos perfiles no tienen ningún vínculo con la familia y estarían publicando contenido no autorizado con fines lucrativos.

La hermana de Yeison Jiménez fue enfática al aclarar que ni ella ni su cuñada tienen cuentas activas en TikTok, y que cualquier perfil que asegure representarlas en esa red social es completamente falso. Además, precisó que la cuenta de Instagram de la esposa del artista es privada y que, hasta el momento, ella no ha realizado ningún pronunciamiento público relacionado con el fallecimiento del cantante.

No se dejen engañas(r) ni mi cuñada ni yo tenemos tik tok y la cuenta de ella de Instagram es privada y no se ha pronunciado con nada al respecto. Personas inescrupulosas han creado cuentas y hacen publicaciones a nombre de nosotras con fines lucrativos, ninguna de estas son reales. Gracias, mencionó en su cuenta oficial.

Con este mensaje, Lina buscó evitar que los seguidores caigan en engaños, realicen donaciones o interactúen con contenido que no proviene de fuentes oficiales.

Familia de Yeison Jiménez pide respeto en medio del duelo

El llamado también tuvo un tono emocional. La familia Jiménez pidió respeto y prudencia en un momento especialmente sensible, en el que la desinformación se ha convertido en una preocupación adicional.

Lina señaló que personas inescrupulosas estarían aprovechándose del nombre de Yeison Jiménez para generar ingresos, una situación que consideran inaceptable.

Este no ha sido el único pronunciamiento reciente de la hermana del artista. Días atrás, también reaccionó con firmeza ante declaraciones de otros exponentes del género, especialmente por comentarios relacionados con el homenaje póstumo realizado en honor al cantante.

Mientras tanto, los seguidores continúan expresando mensajes de apoyo y respaldo a la familia, que insiste en que cualquier información oficial será compartida únicamente a través de canales verificados. El llamado es claro: no dejarse engañar y verificar siempre las fuentes, en memoria de uno de los artistas más queridos de la música popular colombiana.