Guatavita se alista para el Festival 'Póngase Trucha' en Semana Santa: ¿De qué se trata?

En plena temporada de Semana Santa, el municipio de Guatavita se alista para recibir a turistas y habitantes con una propuesta que mezcla tradición, identidad y sabor.

Se trata del Festival Póngase Trucha 2026, una apuesta gastronómica que busca consolidarse como uno de los principales atractivos de la región durante estos días de alta afluencia.

El evento se enmarca en una estrategia para dinamizar el turismo en una de las temporadas más importantes del año, al tiempo que promueve el consumo local y fortalece las tradiciones.

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¿Cuándo es el Festival 'Póngase Trucha de Guatavita?'

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Guatavita, se desarrollará entre el 2 y el 5 de abril y tendrá como eje central la trucha, uno de los productos más representativos del territorio.

Durante cuatro días, restaurantes locales participarán en una ruta gastronómica diseñada para ofrecer distintas preparaciones que resaltan la riqueza culinaria del municipio.

En cada plato, según destacan sus organizadores, se busca contar una historia ligada a la identidad de Guatavita y al vínculo de su comunidad con la cocina.

La Ruta Gastronómica será el corazón del festival. Allí, los visitantes podrán recorrer distintos establecimientos que abrirán sus puertas para exhibir su creatividad culinaria, con la trucha como protagonista en múltiples versiones.

Esta propuesta no solo apunta a atraer turistas, sino también a visibilizar el trabajo de emprendedores y cocineros locales.

Guatavita invita a un experiencia gastronómica ideal en Semana Santa

Fabián Varela, secretario de Cultura, Recreación, Deportes y Turismo, destacó el valor simbólico del evento al señalar que la trucha no es solo un producto, sino un elemento profundamente ligado a la historia y la identidad del municipio.

En ese sentido, el festival se proyecta como una vitrina para mostrar al país y al mundo lo mejor de la cocina local.

Además del componente gastronómico, la iniciativa busca generar impacto económico en la región. Al incentivar el flujo de visitantes, se espera fortalecer el comercio y apoyar a los emprendedores que hacen parte de la cadena turística y culinaria del municipio.

Más allá de las actividades religiosas propias de la temporada, el municipio apuesta por ofrecer experiencias complementarias que inviten a recorrer sus calles, conocer su cultura y disfrutar de su oferta gastronómica.

El festival se presenta, además, como una oportunidad para que las familias encuentren un plan diferente durante estos días, combinando turismo, cultura y sabores tradicionales.

Cada preparación, según sus organizadores, refleja el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan en la cocina local, así como el amor por preservar las recetas que hacen parte de su herencia.

La invitación está abierta tanto para residentes como para visitantes. La idea es que cada plato se convierta en una experiencia que conecte a los asistentes con la esencia del municipio.