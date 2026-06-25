CANAL RCN
Tendencias

El fútbol y la gastronomía se fusionan y convierten Zipaquirá en un espectáculo para ver el partido Colombia-Portugal

El Festival Gastronómico Villa de la Sal regresa con una edición que combinará restaurantes, música en vivo y la transmisión del partido en una pantalla gigante.

Fútbol y gastronomía se fusionan y convierten Zipaquirá en un espectáculo para ver el partido Colombia-Portugal
Foto: Alcaldía de Zipaquirá

Noticias RCN

junio 25 de 2026
06:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La pasión por el fútbol tendrá este año un nuevo escenario en Cundinamarca, donde la gastronomía y el entretenimiento compartirán protagonismo durante una nueva edición del Festival Gastronómico Villa de la Sal, un evento que busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

¿Dónde ver GRATIS en Bogotá los partidos del Mundial 2026?
RELACIONADO

¿Dónde ver GRATIS en Bogotá los partidos del Mundial 2026?

Del 27 al 29 de junio, el tradicional Parque de la Esperanza de Zipaquirá será el punto de encuentro para quienes desean disfrutar de una experiencia que combinará cocina, cultura, música en vivo y la emoción del Mundial de Fútbol.

La gran novedad de esta edición será la transmisión del encuentro entre Colombia y Portugal en una pantalla gigante instalada especialmente para que los asistentes vivan el partido mientras recorren la oferta gastronómica del festival.

¡Egan Bernal, subcampeón del Tour de Los Alpes!: así le fue al zipaquireño
RELACIONADO

¡Egan Bernal, subcampeón del Tour de Los Alpes!: así le fue al zipaquireño

Colombia – Portugal en el Festival Villa de la Sal en Zipaquirá

La apuesta convierte al evento en un plan diferente para quienes buscan salir de Bogotá sin recorrer grandes distancias. Ubicada a solo 45 minutos de la capital, Zipaquirá espera recibir a miles de visitantes durante tres jornadas en las que el fútbol servirá como complemento de una programación enfocada en resaltar el talento culinario y cultural del municipio.

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, explicó que la transmisión en pantalla gigante permitirá que los asistentes disfruten del compromiso entre Colombia y Portugal mientras degustan la oferta gastronómica del festival.

La iniciativa busca mantener la esencia del evento, pero sumar un atractivo adicional para reunir a familias, turistas y aficionados al deporte en un mismo espacio.

El encuentro deportivo estará acompañado por toda la programación habitual del festival, que incluye espectáculos musicales y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Terminó la espera tras varios años: así fue la inauguración del nuevo Palacio de Justicia en Zipaquirá
RELACIONADO

Terminó la espera tras varios años: así fue la inauguración del nuevo Palacio de Justicia en Zipaquirá

Festival de la Villa regresa repotenciado a Zipaquirá

En esta oportunidad participarán 45 restaurantes, cafés y emprendimientos gastronómicos, una cifra superior a la registrada en la edición anterior y que refleja el crecimiento del evento como escenario para promover el talento local y regional.

Según el alcalde Fabián Rojas, el festival continúa fortaleciéndose como una vitrina para mostrar la evolución gastronómica, turística y cultural de Zipaquirá, consolidándose como uno de los eventos más importantes del departamento.

Quienes lleguen al Festival Villa de la Sal tendrán la posibilidad de recorrer el centro histórico de Zipaquirá, conocer su arquitectura patrimonial y descubrir la oferta hotelera del municipio.

Además, podrán visitar la Catedral de Sal, considerada la primera maravilla de Colombia, uno de los principales atractivos turísticos del país y complemento de la experiencia que ofrece el festival.

En la mira de la SIC la Catedral de Sal de Zipaquirá por presuntas irregularidades en costo de entradas
RELACIONADO

En la mira de la SIC la Catedral de Sal de Zipaquirá por presuntas irregularidades en costo de entradas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS

Conciertos

Vilma Palma e Vampiros anuncia concierto en Bogotá junto a Los de Adentro y Sanalejo: detalles

Viral

¿Andrés Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García?: “El año que viene”

Otras Noticias

Rey Carlos III

Se revela cuánto ha pagado Carlos III en impuestos desde que ascendió al trono

El rey Carlos III decidió pagar impuestos sobre sus ingresos privados, aunque no está obligado a hacerlo por Ley.

Abelardo de la Espriella

Habló el ‘genio’ detrás de la victoria de Abelardo: reveló el secreto para el éxito de la campaña

Carlos Suárez conversó en La FM acerca de cómo surgió la idea del tigre y en dónde estuvo el éxito de la campaña.

Estados Unidos

Obtener la ciudadanía estadounidense se volvería más difícil: el costo subiría bastante

Mundial de fútbol

Mundial de 2026: Se confirmaron los dos picantes cruces para los dieciseisavos de final

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'