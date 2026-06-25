El fútbol y la gastronomía se fusionan y convierten Zipaquirá en un espectáculo para ver el partido Colombia-Portugal

La pasión por el fútbol tendrá este año un nuevo escenario en Cundinamarca, donde la gastronomía y el entretenimiento compartirán protagonismo durante una nueva edición del Festival Gastronómico Villa de la Sal, un evento que busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Del 27 al 29 de junio, el tradicional Parque de la Esperanza de Zipaquirá será el punto de encuentro para quienes desean disfrutar de una experiencia que combinará cocina, cultura, música en vivo y la emoción del Mundial de Fútbol.

La gran novedad de esta edición será la transmisión del encuentro entre Colombia y Portugal en una pantalla gigante instalada especialmente para que los asistentes vivan el partido mientras recorren la oferta gastronómica del festival.

Colombia – Portugal en el Festival Villa de la Sal en Zipaquirá

La apuesta convierte al evento en un plan diferente para quienes buscan salir de Bogotá sin recorrer grandes distancias. Ubicada a solo 45 minutos de la capital, Zipaquirá espera recibir a miles de visitantes durante tres jornadas en las que el fútbol servirá como complemento de una programación enfocada en resaltar el talento culinario y cultural del municipio.

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, explicó que la transmisión en pantalla gigante permitirá que los asistentes disfruten del compromiso entre Colombia y Portugal mientras degustan la oferta gastronómica del festival.

La iniciativa busca mantener la esencia del evento, pero sumar un atractivo adicional para reunir a familias, turistas y aficionados al deporte en un mismo espacio.

El encuentro deportivo estará acompañado por toda la programación habitual del festival, que incluye espectáculos musicales y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Festival de la Villa regresa repotenciado a Zipaquirá

En esta oportunidad participarán 45 restaurantes, cafés y emprendimientos gastronómicos, una cifra superior a la registrada en la edición anterior y que refleja el crecimiento del evento como escenario para promover el talento local y regional.

Según el alcalde Fabián Rojas, el festival continúa fortaleciéndose como una vitrina para mostrar la evolución gastronómica, turística y cultural de Zipaquirá, consolidándose como uno de los eventos más importantes del departamento.

Quienes lleguen al Festival Villa de la Sal tendrán la posibilidad de recorrer el centro histórico de Zipaquirá, conocer su arquitectura patrimonial y descubrir la oferta hotelera del municipio.

Además, podrán visitar la Catedral de Sal, considerada la primera maravilla de Colombia, uno de los principales atractivos turísticos del país y complemento de la experiencia que ofrece el festival.