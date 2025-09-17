¿Gemini superó a ChatGPT?: se convirtió en la IA más descargada en celulares de varios países

El mundo del internet se ha conmocionado con la más reciente herramienta que implementó Gemini, asistente de Inteligencia Artificial de Google, para crear fotografías hiperrealistas que son tendencia en diferentes redes sociales como TikTok e Instagram.

Gracias a estos novedosos diseños de edición ya son miles de usuarios que se han sumado a la descarga masiva de este asistente en sus teléfonos móviles.

Gemini supera a ChatGPT en Play Store y App Store

La llegada de Gemini a iOS ha marcado un éxito rotundo en esta plataforma ya que, con tan solo dos semanas de su lanzamiento, la aplicación obtuvo más de veinte millones de descargas por parte de internautas que utilizan con mayor frecuencia la opción de editar imágenes al estilo Nano Banana.

Su versión gratuita ha sorprendido a los usuarios, quienes tendrán la oportunidad de editar hasta 100 imágenes diarias lo que supera, de manera evidente, a ChatGPT, pues este chatbot ha impuesto cada vez más restricciones en su uso diario.

Por esto, tanto en Google Play Store como en App Store, Gemini va liderando y entra en el ranking de descargas gracias al gran fanatismo que los usuarios han desarrollado por la exactitud de sus imágenes inteligentes. La aplicación ha sido descargada, con mayor frecuencia, en países como Estados Unidos, Colombia, India, entre otros.

¿Cuáles son las fotos Nano Banana de Gemini?

Esta herramienta para crear fotografías inteligentes marca sin duda alguna la historia de los chatbots ya que solo basta subir una fotografía y ofrecer un prompt claro y completo para que la herramienta haga un diseño coleccionable de cada usuario.

El avatar tridimensional se logra realizar a partir de una fotografía real de cada usuario por lo que estas ya han causado furor entre los más fieles fanáticos de estos asistentes inteligentes.

Fotos polaroid hechas con Gemini

Otro de los éxitos que se suman a la gran acogida de Gemini son las particulares instantáneas, estilo polaroid, con la que millones de usuarios han creado fotografías junto a celebridades, familiares fallecidos, entre otras uniones de alto impacto.

Ante la facilidad de su uso, millones de personas han tomado esta herramienta y, de esta manera, han posado en compañía de sus artistas favoritos. Otras de las imágenes más virales son en las que los usuarios han decidido realizar uniones inéditas como las de presidentes en conflicto, exparejas de famosos y figuras públicas que han fallecido.