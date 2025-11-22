Revelaron el detrás de cámaras de Georgina y Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: videos

Los seguidores de una de las parejas más mediática del fútbol volvieron a encender las redes después de que se revelara el detrás de cámaras de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en La Casa Blanca, una serie de momentos inéditos que dejaron ver una faceta más humana y espontánea de ambos durante su visita oficial.

RELACIONADO El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump

Las grabaciones, publicadas en redes sociales, rápidamente se convirtieron en tendencia internacional.

¿Qué mostró Cristiano Roldando y Georgina en La Casa Blanca?

En los clips, grabados tanto por Georgina como por el propio Cristiano, se observaron momentos previos al encuentro con el presidente de Estados Unidos, que contrastan con el habitual protocolo de este tipo de visitas.

La modelo dejó ver parte de su preparación, mostrando cómo escogió su look, organizó su maquillaje y compartió gestos cómplices junto al futbolista mientras se alistaban para ingresar a uno de los edificios más emblemáticos del país norteamericano.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue grabado dentro del ascensor, donde la pareja intercambió miradas divertidas que evidenciaron una mezcla de emoción y nerviosismo antes de pisar los salones oficiales.

Ese instante, natural y sin poses, fue ampliamente comentado por los seguidores, quienes valoraron la cercanía que transmitieron pese al contexto solemne.

Cristiano también dio a conocer imágenes de su recorrido por espacios icónicos, incluido el Despacho Oval. En un video se ve al delantero portugués conversando con el mandatario estadounidense, quien le hace un comentario que provoca una risa genuina del jugador.

La escena, replicada en múltiples plataformas, acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas.

¿Cómo reaccionaron las redes al ver a Cristiano y Georgina en La Casa Blanca?

Las opiniones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en La Casa Blanca mostraron una versión más relajada de la pareja, muy distinta a la que se ve en presentaciones deportivas, alfombras rojas o campañas publicitarias.

Además de mostrar su encuentro con autoridades, Georgina compartió partes del recorrido por distintos salones históricos, permitiendo a sus seguidores un vistazo único a una experiencia reservada para muy pocos.