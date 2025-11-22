CANAL RCN
Tendencias

Revelaron el detrás de cámaras de Georgina y Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: videos

Georgina y Cristiano revelaron su lado más natural en un detrás de cámaras desde la Casa Blanca.

Detrás de cámaras Cristiano Rolando y Georgina en La Casa Blanca
Foto: captura pantalla revista Hola.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
02:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los seguidores de una de las parejas más mediática del fútbol volvieron a encender las redes después de que se revelara el detrás de cámaras de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en La Casa Blanca, una serie de momentos inéditos que dejaron ver una faceta más humana y espontánea de ambos durante su visita oficial.

El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump
RELACIONADO

El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump

Las grabaciones, publicadas en redes sociales, rápidamente se convirtieron en tendencia internacional.

¿Qué mostró Cristiano Roldando y Georgina en La Casa Blanca?

En los clips, grabados tanto por Georgina como por el propio Cristiano, se observaron momentos previos al encuentro con el presidente de Estados Unidos, que contrastan con el habitual protocolo de este tipo de visitas.

La modelo dejó ver parte de su preparación, mostrando cómo escogió su look, organizó su maquillaje y compartió gestos cómplices junto al futbolista mientras se alistaban para ingresar a uno de los edificios más emblemáticos del país norteamericano.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue grabado dentro del ascensor, donde la pareja intercambió miradas divertidas que evidenciaron una mezcla de emoción y nerviosismo antes de pisar los salones oficiales.

En fotos: Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump, un encuentro histórico
RELACIONADO

En fotos: Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump, un encuentro histórico

Ese instante, natural y sin poses, fue ampliamente comentado por los seguidores, quienes valoraron la cercanía que transmitieron pese al contexto solemne.

Cristiano también dio a conocer imágenes de su recorrido por espacios icónicos, incluido el Despacho Oval. En un video se ve al delantero portugués conversando con el mandatario estadounidense, quien le hace un comentario que provoca una risa genuina del jugador.

La escena, replicada en múltiples plataformas, acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas.

¿Cómo reaccionaron las redes al ver a Cristiano y Georgina en La Casa Blanca?

Las opiniones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en La Casa Blanca mostraron una versión más relajada de la pareja, muy distinta a la que se ve en presentaciones deportivas, alfombras rojas o campañas publicitarias.

Cristiano lo sentenció: contundente anuncio previo al Mundial 2026
RELACIONADO

Cristiano lo sentenció: contundente anuncio previo al Mundial 2026

Además de mostrar su encuentro con autoridades, Georgina compartió partes del recorrido por distintos salones históricos, permitiendo a sus seguidores un vistazo único a una experiencia reservada para muy pocos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Así lucía Samantha, la mujer trans que relacionaron con Blessd antes de su cambio físico

Artistas

"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Artistas

Blessd volvió a romper el silencio y le envió un mensaje directo a Samantha, mencionada por Pirlo en la 'tiradera'

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡La felicidad fue completa para varios apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Cundinamarca

Angustiante testimonio de la única sobreviviente de la tragedia en Silvania

La joven relató entre lágrimas cómo sobrevivió a la creciente del 17 de noviembre que cobró la vida de cuatro de sus familiares.

Premier League

El gol más emotivo: Daniel Muñoz honró a su amigo convirtiendo en la Premier League

Estados Unidos

Confirman que fueron al menos 300 las personas secuestradas en una escuela de Nigeria

Francia

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades