Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras su fuerte crítica al homenaje público

El 15 de enero, un día después del homenaje que se le realizó a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, Giovanny Ayala apareció explicando la razón por la que no había estado presente.

Fue así como, a través de un video, indicó que le había parecido una falta de respeto la actitud que habían tenido algunos artistas en el escenario, que él sabía que eso podía suceder y que, por ende, decidió no hacer presencia.

RELACIONADO Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio y le dedicó sentido mensaje a la esposa del artista

Sin embargo, Lina Jiménez, la hermana de Yeison, le respondió de inmediato e hizo énfasis en que la verdadera razón fue que su familia no lo considera bienvenido.

Este fue el duro mensaje que Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, le envió a Giovanny Ayala

En el medio Radiola TV, Giovanny Ayala apareció manifestando que, según su punto de vista, algunos de sus colegas no habrían respetado el duelo, sino que buscado protagonismo.

No obstante, la hermana de Yeison Jiménez estuvo en desacuerdo con sus declaraciones y, en esa misma publicación, respondió lo siguiente:

Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él después de todo lo que habló. Vaya busque protagonismo en otro lado, oportunista.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala, en el video publicado por Radiola TV, expresó que le pareció desacertada la euforia y el estado de embriaguez que tuvieron algunos artistas presentes en el Movistar Arena.

"Parecía una fiesta de Carnavales de Barranquilla. Uno de mechoncito aquí, saltando y saltando y saltando. Yo dije: 'por Dios, ¿qué es esto?' porque estaba buscando protagonismo. El otro, que tenía que dar ejemplo, cogiéndole los genitales a otro, y el que más tenía que comportarse, llegó borracho", comenzó afirmando Giovanny Ayala.

"Todos borrachos, ¿qué es eso, por Dios? Sí, rico tomarse sus traguitos, pero busquemos otro espacio, otro momento y no cuando los medios de comunicación los están mirando. Yo no quise ir allá por eso y me disculpo de manera personal. Lo digo de parte de toda mi familia Ayala", complementó.