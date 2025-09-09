CANAL RCN
Marlon Solórzano reaccionó tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle: "Falta otra parte por contar"

Marlon Solórzano habló sobre el video entre Isabella Ladera y Beéle. Las reacciones no se hicieron esperar.

Marlon Solórzano
Foto Canal RCN- AFP

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
11:05 a. m.
Marlon Solórzano habló sobre el video filtrado entre Isabella Ladera y Beéle.

¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre el video entre Isabella Ladera y Beéle?

El exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia compartió su opinión sobre el video filtrado de la modelo venezolana y el cantante.

A través de sus redes sociales, expresó que siente que falta una historia por contar.

Para los que me preguntan del famoso video "filtrado" Ja, la verdad esperaba más. Pienso que esta historia le falta otra parte por contar

Recordemos que Marlon Solórzano se destacó por su participación en la casa más famosa de Colombia y por estar involucrado con Karina García, quien tuvo múltiples controversias durante su estadía.

 

¿Por qué el video entre Isabella Ladera y Beéle es polémico?

En redes sociales empezó a circular un video privado entre Isabella Ladera y Beéle.

Este video ha tenido gran revuelo, no solo porque afecta la privacidad de ambas celebridades, sino por los diferentes comentarios que han surgido.

Por ahora, se desconoce quién publicó el material; sin embargo, todo apunta a que habría sido la expareja de Isabella, quien meses atrás ya le había advertido sobre la posible filtración de un video íntimo.

Cabe destacar que la relación entre ambos había terminado, pues Isabella confesó que no recibía el trato que merecía por parte de él.

¿Cuáles son las acciones legales que ha tomado Isabella Ladera tras el polémico video?

Desde hace tiempo, la modelo ya estaba al tanto de esta situación. Por ello confesó sentirse devastada y rechazó que un momento tan íntimo y privado se haya hecho público sin su consentimiento.

A pesar de estar en un proceso de reconstrucción personal, sigue enfrentando las consecuencias emocionales de lo ocurrido.

Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia.

